Alianza Lima hace el último esfuerzo por este refuerzo: antes del cierre del mercado de pases

Alianza Lima cuenta con las horas en contra para poder fichar a este jugador. Harán un esfuerzo definitivo, pensando en mejorar su plantilla.

Alianza Lima no se retira del mercado de pases y decidió apretar el acelerador en las últimas horas de la ventana de transferencias. La directiva ‘blanquiazul’ lanzó una oferta concreta para asegurar la contratación de Jhair Soto, uno de los futbolistas de mejor rendimiento en el torneo local.

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Las conversaciones entre la dirigencia victoriana y la directiva de ADT de Tarma entraron en su fase más crítica. La intención de Alianza Lima es adquirir el 80% de los derechos económicos del jugador de 23 años para incorporarlo de inmediato al primer equipo.

Jhair Soto todavía pertenece al ADT de Tarma. (Foto: X).

La información de último minuto sobre el fichaje

El periodista José Varela reveló en su cuenta oficial de X (Twitter) y en el programa Modo Fútbol que el club íntimo hace el último esfuerzo antes de que se venza el plazo reglamentario. Los contactos se intensificaron en las últimas horas para definir los porcentajes y las cláusulas de la operación.

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El mercado peruano entra en su cuenta regresiva y en La Victoria consideran prioritario cerrar este traspaso para potenciar la zona posterior del plantel. Las negociaciones están avanzadas y se busca concretar la documentación administrativa a tiempo.

¿Qué características tiene Jhair Soto?

Polifuncionalidad en la zaga: Se desempeña con solvencia tanto de defensa central como de lateral derecho. Juventud y proyección: A sus 23 años ostenta una gran capacidad física y rodaje en la primera división. Continuidad de alto nivel: Ha sido uno de los pilares defensivos más regulares de ADT en la temporada.

El perfil que busca Alianza Lima para su defensa

La versatilidad de Jhair Soto es el principal argumento que convenció al comando técnico y a la secretaría técnica del club. Su capacidad para cubrir dos posiciones clave en el fondo le otorga al equipo una variante táctica indispensable para la recta final del campeonato.

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De concretarse la firma del contrato, el zaguero dará el salto más importante de su carrera profesional tras consolidarse en el cuadro tarmeño. En el entorno del jugador existe un alto optimismo para cerrar el acuerdo de manera favorable.

Horas decisivas para Alianza Lima

El tiempo juega un rol fundamental en esta operación debido a la inminente repatriación de las fichas de inscripción en la FPF. Dirigentes de ambas instituciones pulen los últimos detalles contractuales para estampar la firma definitiva.

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La afición ‘blanquiazul’ se mantiene a la expectativa de la oficialización en los canales del club, la cual se daría de forma inminente tan pronto se registre el traspaso.

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