El mensaje de Maryory Sánchez tras el terremoto en Colombia: “Mis compañeros y yo estamos bien”

La arquera de Deportivo Cali y la Selección Peruana Femenina llevó tranquilidad por lo ocurrido en Colombia. Dejó un mensaje en su cuenta de Instagram.

Maryory Sánchez trajo tranquilidad en momentos de suma angustia por la situación en Colombia. La actual arquera de Deportivo Cali y la Selección Peruana se manifestó en redes sociales tras el terremoto que sacudió a aquel país y causó más de un centenar de muertes.

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La guardameta, campeona nacional y mejor arquera durante las últimas temporada 2022, 2024 y 2025 con Alianza Lima, tiene presente en Deportivo Cali, al igual que el guardameta de la Selección Peruana masculina, Pedro Gallese. Por eso, estuvo presente en Cali, una de las ciudades en donde se sintió el sismo de 7.4 grados de magnitud en la Escala de Richter.

Tras este triste suceso, Maryory Sánchez recurrió a su cuenta de Instagram (@maryorysanchez12) para dejar un mensaje de tranquilidad para todos sus seguidores y conocidos que se preocuparon por su estado y si el terremoto la afectó. Según comentó, ella y sus compañeras en Deportivo Cali están sanas y salvas.

“Gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mí desde Perú. Gracias a Dios, mis compañeras y yo estamos bien y no nos pasó nada. De verdad, gracias por cada mensaje, llamada y por estar pendientes. ¡Un abrazo enorme a todos!“, escribió la arquera, quien debutó como profesional en Universitario de Deportes.

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El mensaje de Sánchez en Instagram (@maryorysanchez12).

Pedro Gallese también está en buenas condiciones

Así como la arquera peruana se manifestó en redes sociales, Pedro Gallese optó por el silencio, aunque sí trascendió que está en buenas condiciones junto a su familia pese al terremoto que azotó a Colombia.

El periodista Kevin Pacheco reveló en el programa Fútbol Satélite de YouTube que habló con alguien cercano al ‘Pulpo’ y contó algunos detalles de lo ocurrido. “El está bien, que se sintió un susto. Estaba en su casa y felizmente está todo bien“, aseguró el comunicador.

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Los datos del terremoto en Colombia

A las 7:34 horas de la mañana de Colombia, se produjo el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a 103 kilómetros de profundidad, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, declaró el desastre nacional. En horas de la tarde de este lunes 10 de agosto, se reportó de manera oficial la muerte de 132 personas producto del sismo y 87 heridos. De todas maneras, las cifras se actualizarán conforme avancen las tareas de búsqueda y rescate.

DATOS CLAVE

Un sismo de magnitud 7.4 en Colombia dejó 132 muertos y 87 heridos.

en Colombia dejó 132 muertos y 87 heridos. Maryory Sánchez confirmó en Instagram que ella y sus compañeras están bien.

confirmó en Instagram que ella y sus compañeras están bien. Pedro Gallese y su familia se encuentran en buenas condiciones en Cali.