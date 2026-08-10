De la gloria internacional a la Liga 3: La insólita vuelta de Germán Carty a las canchas con 58 años

Germán Carty sorprende a todos los hinchas del fútbol peruano. Con 58 años, está de regreso a la actividad para vestirse de corto, en Liga 3.

El fútbol peruano ha vuelto a registrar un acontecimiento sumamente inusual en su historia reciente. A sus 58 años, el incombustible delantero Luis Germán del Carmen Carty Monserrate ha decidido descolgar los chimpunes para vestir nuevamente de corto en una competición oficial.

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Los protagonistas de una historia insólita

Germán Carty: El atacante cañetano se mantiene físicamente activo y motivado para afrontar las exigencias de la tercera categoría del balompié peruano, demostrando que su pasión por el deporte rey supera cualquier barrera cronológica. CD Juventud Huracán de Supe: La directiva del equipo de la provincia de Barranca apostó por la incorporación del experimentado ariete y tramitó formalmente su carné de cancha ante la Federación Peruana de Fútbol para afrontar la Liga 3.

Germán Carty está nuevamente en el ruedo del fútbol. (Foto: X).

Retorno tras más de una década de retiro profesional

El retorno del popular “Avestruz” se da tras una prolongada inactividad como jugador profesional que se extendió durante 11 años. Su última etapa como futbolista competitivo se había registrado en 2015, cuando defendió la camiseta del Atlético Minero de Matucana.

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Durante este periodo fuera de los campos, Carty no estuvo desconectado de la disciplina deportiva. De hecho, asumió roles en banquillos y comandos técnicos, trabajando entre 2024 y 2025 como asistente del entrenador Santiago Acasiete en el club Juan Pablo II College de Chongoyape.

El presente en la Liga 3: A la espera del debut

En el plano competitivo actual, el atacante ya dio su primer paso hacia el ansiado reestreno. Carty integró la nómina oficial y ocupó un lugar en el banco de suplentes durante el reciente empate 1-1 entre Juventud Huracán y el filial de Sport Boys.

Es uno de los futbolistas que más camisetas ha defendido en el Perú, incluyendo pasos por los tres grandes (Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima), además de Sport Boys, Cienciano, Melgar, Total Chalaco, entre otros. Tuvo experiencia en el fútbol del exterior defendiendo los colores de Atlante de México e Irapuato en la misma liga.

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Un legado imborrable que vuelve a hacer ruido

Esta nueva aventura evoca de inmediato el legado histórico del futbolista con la camiseta de Cienciano del Cusco. Con el cuadro imperial alcanzó la cúspide de su carrera al consagrarse campeón y máximo goleador de la Copa Sudamericana 2003, además de obtener la Recopa Sudamericana 2004.

Con un recorrido profesional que se inició a finales de la década de 1980 y en el que defendió camisetas como las de Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima y la Selección Peruana, Carty escribe ahora un capítulo inédito en los libros del fútbol sudamericano.

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