Alianza Lima perderá a Marco Huamán este largo tiempo por una fuerte lesión: “Estará fuera…”

Alianza Lima confirma una noticia negativa para sus intereses. Perderá un tiempo extenso a Marco Huamán. Debido a la lesión, ante Sport Boys.

Alianza Lima sufrió un duro revés tras confirmarse la gravedad de la lesión de Marco Huamán durante el reciente encuentro frente a Sport Boys. El lateral derecho blanquiazul tuvo que abandonar el campo en los primeros minutos tras sufrir una dura acción que encendió las alarmas en el banquillo.

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¿Cómo se lesionó Marco Huamán en el Alianza Lima vs. Sport Boys?

La jugada desafortunada ocurrió en el inicio del partido disputado en el Estadio Miguel Grau, cuando el carrilero victoriano disputó un balón dividido con el delantero Luciano Nequecaur. En el impacto, el atacante del cuadro rosado le propinó un fuerte pisotón que terminó doblando la articulación del defensor.

Aunque el árbitro del compromiso únicamente sancionó la infracción con tarjeta amarilla, la gravedad del contacto se evidenció de inmediato debido a la severa hinchazón en el tobillo del jugador. Huamán no pudo continuar en el terreno de juego y tuvo que salir de cambio rápidamente para ser atendido por el cuerpo médico.

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Durante el desarrollo del encuentro, al futbolista de 23 años se le observó en el banquillo de suplentes utilizando una bota ortopédica para inmovilizar la zona afectada. Esta imagen confirmó la preocupación del comando técnico liderado por Pablo Guede, quien perdía así a una de sus piezas más recurrentes.

Diagnóstico médico: ¿cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Horas después del cotejo, el periodista José Varela reveló a través de su canal de YouTube que las pruebas médicas determinaron que el defensor padece un esguince de segundo grado en el tobillo. Esta dolencia requerirá un periodo estimado de reposo y rehabilitación de al menos tres semanas.

“Marco Huamán estará fuera tres semanas por una dura lesión (esguince de tobillo grado 2) durante el duelo con el cuadro rosado”, detalló el citado comunicador al confirmar la dura noticia para el entorno íntimo.

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Marco Huamán descartado en Alianza Lima. (Foto: X).

Los partidos que se perderá Marco Huamán con Alianza Lima

Debido a este tiempo de recuperación, el carrilero blanquiazul se perderá una seguidilla de encuentros trascendentales en la lucha por el campeonato nacional, complicando el armado del equipo titular para las próximas jornadas.

Fecha Rival Condición Competencia Próxima fecha UTC de Cajamarca Local Liga 1 Siguiente fecha FBC Melgar Visitante Liga 1 Subsecuente fecha Deportivo Garcilaso Local Liga 1

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