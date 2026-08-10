Universitario confirma a su último refuerzo extranjero para el Torneo Clausura: jugó en el Mundial 2026

El mercado de pases para Universitario se cerró con esta información. Es el último fichaje extranjero, que estuvo jugando en el Mundial 2026.

Universitario de Deportes cerró la incorporación de su nuevo refuerzo internacional para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1. La administración del club merengue alcanzó un acuerdo formal con Deportivo La Guaira de Venezuela para el traspaso del lateral izquierdo panameño Jorge Abdiel Gutiérrez.

Publicidad

El nuevo refuerzo de Universitario de Deportes

Según reveló el periodista Gustavo Peralta a través del espacio Linkeados, la negociación entre ambos clubes quedó pactada bajo la modalidad de préstamo hasta diciembre de este año, con una opción de compra formalmente establecida.

Jorge Abdiel Gutiérrez marcando a Harry Kane en el Mundial 2026. (Foto: X).

Actualmente, la directiva crema trabaja en ajustar los últimos detalles contractuales directamente con el futbolista. Se busca que todo quede completamente acordado en las próximas horas para acelerar su viaje y llegada a la capital peruana.

Publicidad

Experiencia internacional en la Copa del Mundo 2026

Jorge Abdiel Gutiérrez, de 27 años, llega al cuadro estudiantil con un importante recorrido en la selección de Panamá, destacando su reciente participación en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Durante la cita mundialista, el defensor caribeño sumó minutos en la fase de grupos frente a la selección de Inglaterra en el Grupo L.

El caribeño fue el elegido finalmente por la dirigencia crema tras descartarse otras opciones que se evaluaban en el mercado argentino. Las alternativas en Sudamérica no prosperaron debido a desacuerdos en los factores económicos y de negociación.

En su historial de clubes, Gutiérrez cuenta con una trayectoria valiosa que incluye títulos nacionales con Tauro FC en la Liga Panameña de Fútbol. Asimismo, registra un paso por el balompié europeo con la UD Melilla de España antes de su consolidación en la liga venezolana.

Publicidad

Aporte táctico y despliegue por la banda izquierda

El defensor destaca principalmente por su despliegue físico por la banda izquierda, solvencia en el mano a mano defensivo y recorrido constante de ida y vuelta. Además, aporta precisión en los centros al área rival y buena salida limpia desde el fondo.

Su incorporación le permitirá al comando técnico sumar jerarquía y variantes en la franja izquierda para competir en la recta final del campeonato. Con este fichaje, el club merengue completa sus cupos de extranjeros con la mirada puesta en lograr el título nacional.

Publicidad

DATOS CLAVE