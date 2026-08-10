Revelan cómo está Pedro Gallese en Cali tras terremoto en Colombia

Pedro Gallese se encuentra en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia. El periodista Kevin Pacheco reveló cómo el guardameta vivió el sismo.

Colombia está viviendo horas angustiantes por el terremoto que afectó al país. En la mañana de este lunes 10 de agosto, hubo un sismo de 7.4 grados de magnitud en la escala de Richter con epicentro en el departamento de Chocó. Esto afectó a varias ciudades importantes del país, como por ejemplo, Cali. Esta ciudad cuenta con presencia de peruanos, sobre todo, la de Pedro Gallese.

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El arquero de la Selección Peruana está viviendo en Cali por su etapa en el Deportivo Cali. Por lo cual, ha estado entre los afectados por el terremoto en Colombia. Afortunadamente, se llevó tranquilidad con la situación del guardameta de ‘La Bicolor’.

Según informó el periodista Kevin Pacheco en el programa Fútbol Satélite en YouTube, Pedro Gallese está bien, sufrió el susto del sismo, pero él y su familia se encuentran en buenas condiciones.

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“Hubo un terremoto en Colombia, más de 7 grados. Se ha sentido en Cali e intenté hablar con alguien cercano a Pedro Gallese y me dijeron que él está bien, que se sintió un susto. Estaba en su casa y felizmente está todo bien“, dijo Pacheco en el programa.

Maryory Sánchez dejó un mensaje por el terremoto en Colombia

Así como Gallese es uno de los peruanos afectados, también lo es la futbolista Maryory Sánchez, quien también juega para Deportivo Cali. La ex Universitario y Alianza Lima recurrió a sus redes sociales para llevar tranquilidad y revelar que se encuentra bien.

“Gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mí desde Perú. Gracias a Dios, mis compañeras y yo estamos bien y no nos pasó nada. De verdad, gracias por cada mensaje, llamada y por estar pendientes. ¡Un abrazo enorme a todos!“, escribió la actual arquera de Deportivo Cali en una historia en su Instagram personal.

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El mensaje de Sánchez en Instagram (@maryorysanchez12).

Los datos del terremoto en Colombia

A las 7:34 horas de la mañana de Colombia, se produjo el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a 103 kilómetros de profundidad, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, declaró el desastre nacional. En horas de la tarde de este lunes 10 de agosto, se reportó de manera oficial la muerte de 111 personas producto del sismo y 87 heridos. De todas maneras, las cifras se actualizarán conforme avancen las tareas de búsqueda y rescate.

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