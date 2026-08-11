La Selección Peruana tiene cuatro amistosos programados para la próxima fecha FIFA. Mano Menezes estuvo hace pocos días viendo los entrenamientos de Sport Boys y teniendo charlas con distintos jugadores.

El empate 1-1 entre Sport Boys y Alianza Lima fue uno de los mejores partidos del Torneo Clausura 2026 y sigue generando todo tipo de conversación. Ahora, los ojos se los lleva una figura del conjunto del Callao, quien es muy seguido por el entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes, para una eventual futura convocatoria.

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Este es el caso de Oslimg Mora, quien es una de las revelaciones de Sport Boys en esta Liga 1. Durante este año, se ha reconvertido en una figura indispensable para el mediocampo. Con esta faceta polifuncional, tal parece que le podría llegar su oportunidad en ‘La Bicolor’.

Oslimg Mora, en el partido ante Alianza Lima (Instagram @oslimgmp).

Es que el futbolista nacido en Pisco es del agrado de Mano Menezes y el comando técnico de la Selección Peruana, según reveló el periodista Rodrigo Robles Brito de Ovación. “El volante y lateral peruano podría ser convocado para los amistosos de la Bicolor“, apuntó.

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Oslimg Mora, en la mira de la selección (X @RodrigoRoblesB3).

La consolidación y el buen trabajo de Oslimg Mora

Si hay un futbolista que ha tenido un gran crecimiento en el fútbol peruano en esta temporada hay que hablar de Oslimg Mora. Con Jaime de la Pava como entrenador en el comienzo de año, empezó jugando como lateral derecho, pero poco a poco fue cambiando su posición.

Ya con Guillermo Vásquez y, luego, consolidándose con Carlos Desio, se fue reconvirtiendo en un volante ancla o en un doble ‘6’ con mucha dinámica y recuperación. Su partido ante Alianza Lima el pasado sábado en el Estadio Nacional fue consagratorio, pese al resultado.

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La actuación de Mora fue muy destacada, a tal punto que en la transmisión de L1MAX fue nombrada la figura del partido. El portal especializado Sofascore le dio una puntuación de 7.1 de valoración y solo fue superado en su equipo por Jostin Alarcón, quien sumó 7.7, también condicionado por el gol que marcó.

Su dinámica y buen primer pase (ante Alianza Lima tuvo un 91 por ciento de efectividad) son bien valorados y lo que podría llevar a Mano Menezes a convocarlo de cara a los próximos partidos amistosos que se le vienen a la Selección Peruana.

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¿Dónde considera Mano Menezes a Oslimg Mora en cancha?

Si bien Oslimg Mora está destacando como volante en Sport Boys, Mano Menezes puede considerarlo en otra posición para la Selección Peruana. Es que si hay una posición en donde no tiene certezas es en los laterales, más allá de las titularidades de Oliver Sonne y Marcos López.

No obstante, Sonne, hoy por hoy, no tiene competencia en la Selección Peruana. Si bien en los últimos amistosos estuvo convocado Marco Huamán (hoy lesionado), lo cierto es que Menezes confía demasiado en el hoy lateral del Burnley. Esa posición del lateral derecho podría ser una opción para Mora.

En el mediocentro, la cuestión es más complicada debido a la gran cantidad de variantes que tiene. El titular para el entrenador brasileño en ‘La Bicolor’ es Erick Noriega, pero tiene otras opciones en la posición como Jesús Pretell o Alfonso Barco (lo ha utilizado más como defensor central).

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De todas maneras, desde el comando técnico de Perú el nombre de Oslimg Mora viene siendo muy bien considerado. Tocará esperar a las próximas semanas para ver si continúa con esta regularidad y si, finalmente, Menezes le da su primera oportunidad en el seleccionado blanquirrojo.

Mano Menezes habló con Christian Cueva y Carlos Zambrano en Sport Boys

La información sobre Oslimg Mora y el seguimiento que le está dando Mano Menezes coincide no sólo con el partido que tuvo ante Alianza Lima, sino también con que hace días atrás, el propio seleccionador de Perú estuvo viendo los entrenamientos de Sport Boys.

Incluso, distintas fuentes aseguraron que Menezes estuvo charlando con varios jugadores de Sport Boys, aunque los ojos estuvieron puestos en dos viejos conocidos de ‘La Bicolor’, Carlos Zambrano y Christian Cueva. Esto no quiere decir que vayan a ser convocados, pero sin dudas el entrenador de la Selección sí quedó bien impresionado con el trabajo del conjunto ‘rosado’ de Carlos Desio.

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