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Liga 1

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y del Acumulado tras el FBC Melgar 2-4 FC Cajamarca

Tras el duelo disputado el día de hoy en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026.

FBC Melgar vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026.
© FBC Melgar.FBC Melgar vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026.

Terminó la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 con el encuentro disputado en el Estadio Monumental de la UNSA ubicado en la ciudad de Arequipa. FBC Melgar y FC Cajamarca midieron fuerzas en el cierre de la jornada dominical y a continuación revisaremos cómo quedaron las tablas de posiciones luego del gran triunfo del equipo liderado técnicamente por Celso Ayala.

En cuanto a cómo se dio el partido de hoy en Arequipa, fue FBC Melgar quien tomó la iniciativa del juego al estar en condición de locales y a los 10′ apareció Jhonny Vidales para abrir el marcador. Luego, a los 25′ para ser más exactos, fue Michel Rasmussen quien puso la igualdad y así terminó el primer tiempo. Lo llamativo vino después cuando FC Cajamarca logró voltear el duelo.

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Así es. A los 55′ fue Mauricio Arrasco quien puso el 2-1 y a 57′ apareció Carlos Meza para decretar el 3-1 sorpresivo para todos los hinchas arequipeños. Finalmente, a los 67′ fue Jhony Vidales quien se hizo presente para descontar y a los 74′ se dio otra ventaja para FC Cajamarca para anotar el 4-2 del encuentro. Finalmente, el marcador no se movió más y la victoria fue para los visitantes.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2026

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Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Jueves 6 de agosto

  • Alianza Atlético 1-0 Cienciano

Viernes 7 de agosto

  • Sport Huancayo 1-1 Los Chankas
  • Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC
  • Universitario de Deportes 1-1 Sporting Cristal

Sábado 8 de agosto

  • UTC 1-1 ADT
  • Juan Pablo II College 0-0 Atlético Grau
  • Sport Boys 1-1 Alianza Lima

Domingo 9 de agosto

  • Deportivo Garcilaso 2-0 CD Moquegua
  • FBC Melgar 2-4 FC Cajamarca

DATOS CLAVES

  • FC Cajamarca venció 4-2 a FBC Melgar como visitante en Arequipa.
  • Celso Ayala dirigió la victoria sorpresiva de FC Cajamarca sobre FBC Melgar.
  • Jhonny Vidales anotó dos goles para FBC Melgar en la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.
Renato Pérez
Renato Pérez
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