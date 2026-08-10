Rodrigo Ureña revela su estado tras el terremoto en Colombia: “Gracias a Dios”

El exfutbolista de Universitario se encuentra en Bogotá, una de las ciudades afectadas por el terremoto. Dejó un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad.

Rodrigo Ureña, reconocido tricampeón con Universitario de Deportes, fue uno de los tantos futbolistas afectados por el terremoto en Colombia. Actualmente, se desempeña en Millonarios, equipo de la ciudad de Bogotá, una de las afectadas por el sismo, que ya dejó el triste saldo de más de un centenar de víctimas.

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La situación en Colombia es muy angustiante luego del terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Varias ciudades importantes como Cali, Pereira y Bogotá también han sufrido daños y pérdidas.

Así como futbolistas peruanos, como Pedro Gallese y Maryory Sánchez, se vieron afectados, también fue el caso del chileno Rodrigo Ureña. A través de un mensaje en sus redes sociales, reveló que su familia y él están en buenas condiciones pese al terremoto.

“Gracias a Dios estamos bien, mi familia está bien. Muchas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de preguntar. Muchas fuerzas para todo el pueblo colombiano“, escribió en sus historias de Instagram, junto a una imagen de la bandera colombiana.

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Debido al terremoto en Colombia, Ureña no verá actividad con Millonarios. La División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, informó que se ha decidido aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) durante esta semana.

𝗟𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 – 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥, 𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲, 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/SyFxNUggkN — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

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Rodrigo Ureña fue vinculado con Universitario y Sporting Cristal en el mercado

Rodrigo Ureña fue vinculado durante este mercado con una posible vuelta al fútbol peruano. En los comienzos, se rumoreó la posibilidad de un regreso a Universitario. No obstante, el club buscó un ‘6’ para reforzarse en dicha posición. Al final, quien llegó fue el argentino Juan Manuel Requena.

En tanto, en las últimas semanas, el chileno también fue vinculado con un posible fichaje a Sporting Cristal. Sin embargo, Millonarios descartó cualquier posibilidad de salida, más allá de que no llegó ningún ofrecimiento por el jugador, según apuntó el periodista Gustavo Peralta. Recientemente, el cuadro ‘celeste’ contrató al uruguayo Agustín Álvarez Wallace.

Los datos del terremoto en Colombia

A las 7:34 horas de la mañana de Colombia, se produjo el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a 103 kilómetros de profundidad, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

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El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, declaró el desastre nacional. En horas de la tarde de este lunes 10 de agosto, se reportó de manera oficial la muerte de 132 personas producto del sismo y 87 heridos. De todas maneras, las cifras se actualizarán conforme avancen las tareas de búsqueda y rescate.

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