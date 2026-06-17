Se quiso ir de Alianza Lima por falta de minutos, pero el club le dijo que no

Por falta de minutos quiso buscar un nuevo club, pero en Alianza Lima desestimaron todo y se queda. Conoce que es lo que pasó.

La competencia en Alianza Lima hoy en día es bastante peleada, hay varios jugadores que no están sumando minutos ya que tienen a alguien por delante que los supera. Es por eso que muchos están viendo la posibilidad de salir a préstamo.

Publicidad

Josué Estrada es el futbolista que estuvo en búsqueda de nuevas oportunidades fuera del equipo. Esta temporada no gozó de los minutos que esperaba y por ello parecía inminente su salida. No obstante, desde el mismo equipo se decidió que tenga que quedarse para el Torne Clausura.

Josué Estrada en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

“¡SE QUEDA! Josué Estrada no se mueve de Alianza Lima. El defensa estaba buscando opciones para salir a préstamo en el Torneo Clausura, sin embargo, el club no quiere que salga del plantel y ahora le toca al jugador seguir luchando en busca de minutos”, comentó el periodista José Varela dentro de sus redes sociales.

Publicidad

¿Cómo le fue a Josué Estrada esta temporada?

El lateral derecho de Alianza Lima no ha tenido muchas oportunidades esta temporada. Luis Advíncula se ha llevado la gran mayoría de minutos en este 2026. Por esa razón es que el nacido en el Callao estuvo viendo de poder salir a préstamo para poder tener chances de jugar.

En lo que va del año solo ha llegado a jugar 2 partidos en los que ingresó en la segunda parte, sin goles y sin asistencias suma tan solo 2 minutos de juego. Es decir que ingresó a los 89 minutos en 2 ocasiones esta campaña.

Pablo Guede tiene un total de 3 laterales por la derecha, el ‘Rayo’ es el titular en este momento, su suplente es D’Alessandro Montenegro y de ahí viene Estrada. No obstante, el veterano jugador prácticamente siempre está jugando, lo que hace complejo que los otros puedan ganar minutos.

Publicidad

Datos Claves