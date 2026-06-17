Alianza Lima podría recibir un respaldo económico importante, para su futuro como equipo. Por parte de su capitán principal, Paolo Guerrero.

El actual capitán y delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, reveló en exclusiva al Diario Gestión su intención de adquirir las acreencias mayoritarias del club blanquiazul. Esta masiva operación financiera busca tomar el control institucional para modernizar la estructura deportiva del equipo de sus amores.

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Paolo Guerreo quiere hacer crecer a Alianza Lima

El plan estratégico del entorno del “Depredador” apunta a comprar un paquete que representa entre el 69% y el 70% de la deuda total del club. Según las estimaciones iniciales, las obligaciones financieras actuales de Alianza Lima rondan los S/ 25 millones de soles.

Alianza Lima podría recibir inversión de Paolo Guerrero. (Foto: X).

“Hoy por hoy estamos muy interesados de adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general”, afirmó Guerrero al medio económico.

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Un proceso de Due Diligence en marcha

Para determinar el monto definitivo de la transacción, el equipo técnico del jugador iniciará un proceso de due diligence competitivo. Esta auditoría integral durará entre 20 y 30 días, analizando al detalle el estado de resultados (P&L) y los contratos vigentes.

El objetivo de los acercamientos es competir en igualdad de condiciones para adquirir la deuda que hoy está en manos de Coril. Dicha entidad financiera controla el fideicomiso de reestructuración y ha manifestado su firme disposición de vender estas acreencias de forma inmediata.

“Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol. Esta situación precipita algunas decisiones, pero Coril está vendiendo ahora y quizá mañana sea tarde”, advirtió el histórico atacante.

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Infraestructura y divisiones menores en Alianza Lima

La principal motivación de Guerrero radica en eliminar la enorme brecha estructural que existe entre el balompié peruano y los mercados internacionales. El atacante lamentó que Alianza Lima no cuente actualmente con un centro de entrenamiento propio ni con un plan de desarrollo moderno para menores.

A través de sus experiencias en Europa, Brasil y Argentina, el delantero planea implementar cápsulas de trabajo formativo adaptadas a la idiosincrasia local. Su meta final es potenciar las categorías inferiores para vender futbolistas al extranjero y nutrir constantemente a la selección peruana.

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Con esta inversión millonaria, el capitán confía en que Alianza Lima elevará su estándar competitivo en Sudamérica, obligando al resto de los clubes peruanos a mejorar su gestión institucional.

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