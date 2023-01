Alianza Lima se consagró como el club que de verdad se convierte en idóneo. Luego de lo que acaba de comentar uno de sus directivos más importantes, sobre todo desde el aspecto de contrataciones. El actual bicampeón del fútbol peruano se galardonó con una medalla gigante en el cuello.

Según comenta el gerente deportivo del cuadro íntimo, hubo una cercanía por parte del jugador hacia el equipo de sus amores. Sin embargo, después de muchos intentos invertidos, hubo una respuesta negativa. Demostrando que en algún momento se podían cansar de intentar su contratación.

Y ahora, cuando el jugador quiere, desea estar, termina siendo rechazado, o por lo menos, pasado a segundo plano. Las palabras textuales de Coté, como se le conoce al encargado del ambiente deportivo en Matute, son las siguientes. Atentos a todo lo que menciona el profesional del área.

"José Bellina confirma que hubo un acercamiento al club de Paolo Guerrero, pero no estaba dentro del plan deportivo de Alianza Lima". Menciona el periodista de Radio Ovación, Gerson Cuba, en su cuenta de Twitter, causando sorpresa en los propios hinchas. Quienes no creían lo que había sucedido.

Ese hecho se puede corroborar oyendo las declaraciones, y haciendo una cita textual como la que presentamos aquí. Para que no existan malos entendidos, o algún malestar de ambas partes: "Con Paolo Guerrero ha habido un acercamiento, pero no un avance. Tenemos a Hernán Barcos y Pablo Sabbag".

Otro tema tocado fue la contratación fallida de Lucas Menossi, quien finalmente no llegó al país: "El jugador decidió no venir. Estas son situaciones que no deben pasar. Hay dos factores: la filtración de información y que es un buen jugador de una liga importante. No llegó Menossi, pero llegó Andrade. Es más importante el que llega".