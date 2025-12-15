Mientras Sergio Peña gana 600 mil dólares en Alianza Lima, el salario que cobra Kevin Serna en Fluminense

Alianza Lima está en plena reestructuración tras una temporada complicada en Liga 1 donde volvió a terminar con el boleto de Copa Libertadores, pero con la plaza Perú 4, tal como pasó en 2024. Precisamente, durante ese año, Kevin Serna fue una de las figuras del equipo blanquiazul, tal como lo es ahora Sergio Peña.

Publicidad

Publicidad

Ambos jugadores tienen experiencia en sus respectivas selecciones. Mientras Kevin Serna tuvo su debut recientemente en Colombia, Sergio Peña ya tiene su recorrido con Perú desde 2017. Su punto en común es Alianza Lima, más allá de que no hayan coincido como compañeros.

Sin embargo, sus respectivas carreras van por caminos diferentes. Mientras el volante creativo volvió a Alianza Lima tras no consolidarse en Europa, el colombiano destaca en Fluminense y sueña con ganarse un lugar en la selección ‘cafetera’ para el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Los salarios de Sergio Peña y Kevin Serna

Pero, esto no repercute del todo en sus respectivos salarios. A pesar de que su primer semestre de regreso a Alianza Lima fue de mayor a menor, Sergio Peña es uno de los jugadores mejores pagados del plantel. En tanto, Kevin Serna, en Fluminense, tiene un salario promedio.

Sergio Peña perdió terreno en la Selección Peruana (Getty Images).

ver también Hernán Barcos rompió su silencio y dejó contundente mensaje sobre su salida de Alianza Lima

Si esto se pasa a cifras, no hay diferencias en los respectivos sueldos. Sergio Peña, de acuerdo a múltiples fuentes, cobra mensualmente alrededor de 50 mil dólares en Alianza Lima. Ese sería su salario base que, anualmente, serían unos 600 mil dólares.

Publicidad

Publicidad

En tanto, Kevin Serna, al tener todavía el mismo contrato con el que llegó a Fluminense, percibe una cifra de 40 mil dólares mensuales. Por lo cual, esto serían unos 480 mil dólares anuales sin contar bonos por rendimiento o premios.

Tweet placeholder

Por supuesto, esto podría cambiar a partir de 2026, ya que el talentoso extremo de 27 años podría ser transferido. Se lo vincula con un posible fichaje a una liga de Medio Oriente o de Europa. Eso elevaría su sueldo considerablemente. Caso contrario, una renovación con Fluminense con mejores cifras también sería opción.

Publicidad

Publicidad

Los valores de mercado de Sergio Peña y Kevin Serna

Las diferencias en los presentes de un jugador y otro se pueden reflejar en sus valores de mercado. De acuerdo al sitio web especializado Transfermarkt, Sergio Peña tiene un valor de 1.2 millones de euros y en descenso, ya que cuando empezó el año (en el PAOK) rondaba los 3 millones de euros.

El caso de Kevin Serna es diferente. Cuando empezó el 2025, tenía una valoración de 1.2 millones de euros en Fluminense. Pero, ahora, luego de una buena temporada 2025, con Mundial de Clubes incluido, ese número subió y está en un valor de 5 millones de euros.

DATOS CLAVES

Sergio Peña cobra 50 mil dólares mensuales y 600 mil anuales en Alianza Lima.

cobra y en Alianza Lima. Kevin Serna percibe 40 mil dólares al mes y 480 mil anuales en Fluminense.

percibe y en Fluminense. Kevin Serna vale 5 millones de euros frente a los 1.2 millones de Peña.

Publicidad