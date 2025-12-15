Es tendencia:
Javier Rabanal reemplazará a Jorge Fossati y será el nuevo DT de Universitario para 2026

El técnico español habría llegado a un acuerdo con el club 'crema' y sería oficializado en los próximos días. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Javier Rabanal está cerca de convertirse en nuevo entrenador de Universitario.
Universitario de Deportes ha elegido a Javier Rabanal como su nuevo entrenador para la temporada 2026. Según dio a conocer Gustavo Peralta en ‘L1 MAX’, solo faltan algunos detalles para que el entrenador español formalice su vínculo con el club ‘crema’.

Universitario ya tiene nuevo DT

Luego de la inesperada partida de Jorge Fossati, la dirigencia de Universitario optó por confiar en Javier Rabanal como su nuevo director técnico. El desafío para el exentrenador de IDV será conseguir el ‘tetracampeonato’ en la Liga 1 y dejar su huella en la Copa Libertadores 2026.

Javier Rabanal está próximo a ser oficializado como técnico de Universitario de Deportes. Es el elegido, falta una cosita mínima, pero es él quien va a ser el nuevo entrenador de la ‘U'”, reveló el mencionado comunicador.

Asimismo, aprovechó en dejar claro lo siguiente: “Se había dicho que Barco y Velazco tenían posturas diferentes al respecto, pero desde un inicio estuvieron alineados en la decisión del nuevo entrenador. Nunca fue como se empezó a decir en los últimos días”.

¿El equipo está de acuerdo con la llegada de Rabanal?

Javier Rabanal reveló por qué se fue de IDV y confirmó interés de Universitario: “Hay un…”

“Muchos conversaron con Franco Velazco y le hicieron saber que para ellos la mejor elección era Fabián Bustos por su conocimiento al club, al plantel y a la institución”, señaló Peralta en primera instancia.

Posterior a ello, explicó que pese a que el equipo tenía cierta preferencia por Fabián Bustos, nunca se opusieron a la llegada de Javier Rabanal a Universitario.

“Gente de la administración llamó a algunos jugadores para conocer sus sensaciones de cara a lo que viene y si bien tenían cierta preferencia por Bustos, en todo momento dejaron en claro que iban a respetar la decisión de los dirigentes“, sentenció.

DATOS CLAVES

  • Javier Rabanal está próximo a ser oficializado como el nuevo director técnico de Universitario de Deportes para la temporada 2026.
  • La dirigencia de Universitario, incluyendo a Barco y Velazco, estuvo alineada en la decisión de elegir a Rabanal tras la partida de Jorge Fossati.
  • El plantel de Universitario tenía una cierta preferencia por el regreso de Fabián Bustos, pero informó a la administración que respetará la decisión de contratar a Javier Rabanal.
Nicole Cueva
