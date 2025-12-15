Es tendencia:
La inesperada reacción de los hinchas de Alianza tras la presentación de Luis Ramos: “Menos gol que Barcos”

Luis Ramos firmó con Alianza Lima y los hinchas no están del todos convencidos que fue un buen fichaje.

Por Bruno Castro

Luis Ramos.
© Alianza LimaLuis Ramos.

Se hizo oficial la llegada de Luis Ramos a Alianza Lima, el delantero dejó Colombia para enrumbarse en una nueva aventura en el fútbol peruano. Si bien ha tenido una buena temporada en el fútbol cafetero, los hinchas tras su llegada no han estado nada motivados. Más bien muchos consideran que no es el fichaje que necesitaba el conjunto de La Victoria.

En un comienzo el club trató de hacer una pequeña campaña de intriga con respecto a la llegada de Ramos. Colocando una foto en el que no se le vio completamente el rostro, para acompañarlo de un “cuando el momento llega, florece…”, fue el mensaje que pusieron.

Presentación de Luis Ramos (Foto: X).

Horas más tarde el club hizo oficial la llegada de Luis Ramos, quien será el nuevo delantero del conjunto de La Victoria. “Un nuevo capítulo comienza. Luis Ramos ya es blanquiazul. Trabajo y corazón para lo que viene”, fue lo que colocó el club con esta presentación de forma oficial.

Presentación de Luis Ramos (Foto: X).

¿Cómo reaccionó el hincha a la llegada de Luis Ramos?

La llegada de Luis Ramos ha levantado mucho polvo y está dividiendo a los hinchas. Por un lado están los que no ven al joven atacante como una solución para los goles. Incluso lo comparan con Hernán Barcos y dicen que está muy por debajo del nivel mostrado por el ‘Pirata’. Ahora que se fue el argentino, no lo ven como un verdadero reemplazo.

Mientras tanto, también hay una parte de la hinchada que lo ve como un jugador que llega a aportar. Saben que quizás no tenga la jerarquía de otros delanteros, pero que a pesar de esto va a terminar aportando. Aparte, saben que ya es su nuevo jugador, así que no tienen otra opción más que apoyarlo en este momento.

Comentarios de los hinchas de Alianza Lima (Foto: X).

Luis Ramos llega con buenos números a Alianza Lima

Este año 2025 Luis Ramos fue jugador de América de Cali, donde llegó con muchas dudas. No lo conocían y se pensó que no llegaría a funcionar. Pero terminó callando más de una boca, siendo un jugador que aportó gol, movimientos en ataque y supo ser un 9 que pelee todo arriba.

En total fueron 50 los partidos que disputó Luis Ramos en el año, haciendo 13 goles y dando 3 asistencias en un total de 2.713 minutos.

Datos Claves

  • Luis Ramos fue oficializado como nuevo delantero de Alianza Lima tras dejar Colombia.
  • Registró 13 goles y 3 asistencias con América de Cali durante la temporada 2025.
  • Acumuló 50 partidos y 2.713 minutos en cancha antes de llegar a La Victoria.
Bruno Castro
