El futuro del delantero argentino Alan Cantero en Alianza Lima ha sido uno de los temas más candentes en el mercado de pases peruano, manteniendo a la afición blanquiazul en vilo durante las últimas semanas. Tras la culminación de su préstamo el pasado 31 de diciembre, la continuidad de Cantero parecía estancada debido a la postura inicial de Godoy Cruz (dueño de su pase), que presuntamente solo contemplaba una venta definitiva, dificultando las aspiraciones del club íntimo.

Alianza Lima se mueve por Alan Cantero

Sin embargo, el panorama ha experimentado un giro radical y favorable para Alianza Lima. El periodista Gerson Cuba, de Radio Ovación ofreció una actualización crucial sobre el estado de las negociaciones. Según Cuba, la institución victoriana ya ha iniciado conversaciones formales con la nueva dirigencia de Godoy Cruz, un hecho que por sí mismo representa un avance significativo tras el proceso electoral en el club mendocino, el cual había paralizado las decisiones sobre el atacante.

Alan Cantero podría seguir en Alianza Lima. (Foto: X).

La novedad más impactante radica en la disposición mostrada por la nueva cúpula directiva del “Tomba”. Fuentes internas del club argentino señalaron que la posición anterior ha quedado obsoleta: “Lo que se pensó anteriormente ya no tiene validez. Estamos empezando una nueva etapa y estamos predispuestos a negociar”. Esta declaración clave indica que Godoy Cruz ya no exige categóricamente una venta millonaria, abriendo la puerta a discutir opciones como un nuevo préstamo, la modalidad que mejor se ajustaría a los planes de Alianza.

Alan Cantero quiere seguir en Alianza Lima

Este cambio de escenario se alinea perfectamente con la voluntad del propio jugador. Alan Cantero ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de permanecer en Matute, expresando su satisfacción con el club y su interés en participar en la próxima edición de la Copa Libertadores y pelear por el título de la Liga 1. El factor del descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional también podría influir en la decisión de la directiva de facilitar la permanencia del jugador en el fútbol de Primera División.

De esta manera, Alianza Lima tiene ahora una oportunidad inmejorable para asegurar la continuidad de uno de sus elementos clave de la última temporada. Con la nueva dirigencia argentina dispuesta al diálogo, la dirigencia blanquiazul busca afinar los detalles contractuales que permitan a Cantero integrarse a la pretemporada en las próximas semanas y evitar que el futbolista evalúe de manera más seria otras propuestas, incluyendo el rumoreado interés del clásico rival, Universitario de Deportes.

¿Qué decidirá Godoy Cruz próximamente?

La mesa está servida para que Alan Cantero se vista nuevamente de blanquiazul. Las negociaciones están en curso y la predisposición a dialogar por parte de Godoy Cruz sugiere que el desenlace de esta novela de pases podría ser positivo para Alianza Lima, cerrando una pieza fundamental en la conformación de su plantel para la exigente campaña 2026.

