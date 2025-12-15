Sporting Cristal sufrió una dura derrota en la ciudad imperial tras perder 2-0 frente a Cusco FC en lo que fue el partido de vuelta del segundo playoff de la Liga 1 2025.

El cuadro ‘rimense’ no logró sostener la ventaja obtenida en la ida y el equipo dirigido por Miguel Rondelli revirtió la serie con anotaciones de Iván Colman y Facundo Callejo.

Paulo Autuori habló tras la derrota de Sporting Cristal

Este resultado significó un duro revés para Sporting Cristal, que ahora ocupará el cupo de Perú 3 y deberá disputar las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026. Bajo ese contexto, Paulo Autuori hizo una autocrítica y asumió toda la responsabilidad por el momento que atraviesa el equipo.

“Yo planteé el equipo como quiero y con estrategia. No se ha perdido por esto. Tuvimos mucho espacio para jugar, entonces la responsabilidad es toda mía, no hay ninguna dificultad en eso. No tiene nada que ver los planteamientos, absolutamente nada”, expresó el estratega brasileño en conferencia de prensa.

Por otro lado, el experimentado DT reconoció el gran trabajo realizado por Cusco FC, no solo frente a los ‘celestes’, sino a lo largo de toda la temporada 2025. En esa línea, destacó los méritos y los logros alcanzados por el equipo de Miguel Rondelli.

“Felicitar al rival que lo merece, no solamente por un partido, pero aquello que hicieron a lo largo de la competencia es porque ellos hicieron bien y merecieron. No hay otra clase de justificación”, agregó.

El análisis de Paulo Autuori sobre la temporada 2025

Por último, Paulo Autuori evaluó la campaña de su equipo y resaltó el progreso que ha experimentado el club desde su llegada. Además, dejó en claro que el objetivo para el 2026 será continuar por la senda del buen rendimiento.

“Este ha sido un año que nosotros plantamos. Uno siembra lo que cosecha. Sembramos muchas cosas a lo largo de la temporada, deberíamos haber cosechado aún más este año y no lo hemos logrado, pero sí se logró hacer cosas que serán importantes en el futuro. Entonces estamos tranquilos con lo que toca la próxima temporada”, finalizó.

