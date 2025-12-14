Christian Cueva reveló por qué dejó Emelec para firmar por Juan Pablo II: “Me siento muy identificado”

Christian Cueva está de regreso en el fútbol peruano de cara a la temporada 2026. Dejando las filas de Emelec por distintos motivos deportivos y personales, el volante nacional vestirá la camiseta de Juan Pablo II. La ciudad de Chongoyape será su nuevo hogar y a falta de una presentación en sociedad, se empezaron a conocer los verdaderos motivos por lo que decidió jugar en este equipo.

El popular ‘Aladino‘, queriendo estar lejos de los escándalos y de las noticias extradeportivas, pretende volver a mostrar sus mejores versiones en un campo de juego. Además, reveló que se siente muy identificado con el proyecto deportivo de una institución como Juan Pablo II que viene escalando desde abajo, tal y como lo hizo él mismo en su momento cuando recién empezó en el fútbol.

“Muy contento por la oportunidad que se me está dando. Agradecer a la presidenta y la familia. Como lo dije en una entrevista que tuve con el club, yo me siento muy identificado porque es un equipo que viene de abajo, de liga, de Copa Perú, tal cual fue mi carrera en mis comienzos. Muy contento de estar y compartir una experiencia más en mi carrera”; contó Christian Cueva en ‘L1 Radio‘.

¿Qué pasó realmente con Christian Cueva y su rescisión de contrato en Emelec?

Christian Cueva llegó Emelec a mediados de la temporada 2025 y representó ser uno de los fichajes extranjeros más importantes del fútbol ecuatoriano. No colmó las expectativas y terminó rescindiendo su contrato hace algunos días al ya no sentirse cómodo. Eso sí, el propio protagonista confesó que se fue en buenos términos y que siempre ocurren situaciones que nunca se hacen públicas.

“La gente puede decir que no duro en los equipos, pero tampoco he sido de explicar cada situación que pasa en el fútbol porque al final no tendría sentido. Hay gente que te puede creer o no. Sí te puedo decir que salí de Emelec de buena manera y muy bien con el presidente. Hay situaciones que quizá no compartía mucho y preferí decir hasta acá nomás”; explicó ‘Aladino‘.

El aspecto familiar también convenció a Christian Cueva de llegar a Juan Pablo II

Así como el proyecto deportivo de Juan Pablo II generó un enorme interés en la decisión de Christian Cueva, a la vez se comenta que el factor familiar fue muy importante para su regreso al fútbol peruano. El hecho de estar mucho más cerca de sus hijos y de los familiares en general habría sido determinante para encontrar un nuevo rumbo en la Liga 1, con lo cual se espera que el volante empiece a recobrar confianza y así mostrar un buen nivel en las canchas.

