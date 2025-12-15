El nombramiento de Pablo Guede como el nuevo estratega de Alianza Lima para la temporada 2026 ha puesto en marcha la maquinaria de fichajes, con un nombre que resuena con fuerza en La Victoria: el delantero argentino Federico Girotti. Sin embargo, el interés del club blanquiazul va más allá de las estadísticas del atacante; se sustenta en un curioso y revelador episodio ocurrido casi dos años atrás.

La anécdota entre Pablo Guede y Federico Girotti

La conexión entre el entrenador y el jugador se forjó en febrero de 2024, durante un intenso duelo de la Copa de la Liga Argentina. En aquel partido, Guede dirigía a Argentinos Juniors y Talleres, con Girotti a la cabeza del ataque, se llevó la victoria 2-1 con un gol agónico del delantero. La jugada, orquestada por la genialidad de Rubén Botta, culminó con un potente cabezazo de Girotti que sentenció la derrota del equipo de Guede.

Pablo Guede cuando dirigió en Puebla. (Foto: X).

Lo que elevó este encuentro a una anécdota clave fue la posterior confesión de Guede. En una entrevista con Juan Pablo Varsky en CLANK, el DT reveló haber experimentado una especie de “premonición táctica” segundos antes de que cayera el gol. Guede aseguró haber anticipado el peligro: “Yo lo que más le digo a mi cuerpo técnico… Noté el movimiento de Girotti. Vi cómo se perfilaba y cómo, por la posición de mis defensores, sentía que nos iba a cabecear en algún momento”, declaró el técnico.

Alianza Lima cerca de Federico Girotti

Esta visión, aunque dolorosa en el momento de la derrota, grabó en la mente de Guede la calidad y el instinto de definición de Girotti. El gol no fue solo un resultado, sino una confirmación del potencial del ex River y San Lorenzo para ser decisivo en momentos cruciales.

Hoy, el destino une sus caminos bajo los colores de Alianza Lima. Con Pablo Guede ya oficializado, la dirigencia íntima ha formalizado una oferta a Talleres para adquirir el 50% del pase de Girotti. El delantero, que busca relanzar su carrera, es la pieza elegida para reemplazar a Hernán Barcos y convertirse en el referente de ataque principal en la capital peruana.

Federico Girotti sumaría para Pablo Guede

Aquel cabezazo que amargó a Guede en Argentina se ha convertido en la razón oculta por la que ahora lo quiere en su equipo. La lucidez táctica del entrenador, que le permitió anticipar la acción de Girotti, ahora lo motiva a potenciar ese talento en favor de Alianza Lima durante la campaña 2026.

DATOS CLAVE

Pablo Guede es el nuevo estratega de Alianza Lima para la temporada 2026.

El interés de Guede por Federico Girotti se basaría en un gol de cabeza que el delantero le anotó en febrero de 2024.

Alianza Lima presentó una oferta a Talleres para adquirir el 50% del pase de Federico Girotti.

