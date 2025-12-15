Ignacio Buse, raqueta número uno del Perú y ubicado en el puesto 104 del ranking ATP, comunicó a través de sus redes sociales que sufrió una lesión en plena pretemporada. De esta manera, su inicio de temporada para 2026 se verá condicionado y también está en duda su participación en el Australian Open, primer Grand Slam del año.

De cara a un año en donde tenía como principal objetivo meterse definitivamente en el Top 100 del ranking ATP, Ignacio Buse sufre un duro contratiempo. Si bien no confirmó qué lesión padece, explicó que lo obligó a detener su pretemporada y su planificación.

Ignacio Buse, en un partido del circuito en 2025.

El ‘Colo’ está enfocado en su recuperación, según informó. Aún así, confía en empezar la temporada en enero, pero aclaró que su evolución será “semana a semana”. Por ese motivo, su participación en el Australian Open está en duda.

El comienzo de la temporada ATP 2026 se realiza en Oceanía, con vistas precisamente al máximo torneo, que es el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, cuyo inicio de la qualy será el 12 de enero. Si la recuperación lo condiciona para la segunda semana de enero, será baja.

El comunicado completo de Ignacio Buse sobre su lesión

Hola a todos. Quiero comunicarles que he sufrido una lesión que me ha obligado a detener la pretemporada y ajustar la planificación prevista.

No es una situación sencilla, pero junto con mi equipo médico y de trabajo estamos centrados al cien por cien en la recuperación, siguiendo el proceso con calma y responsabilidad. El objetivo es volver a competir en enero, aunque por el momento iremos evaluando la evolución semana a semana.

Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo y el cariño recibido. Seguiré trabajando con la máxima ilusión para regresar lo antes posible y en las mejores condiciones. Gracias por estar siempre ahí. Ignacio.

El comunicado de Ignacio Buse en sus redes sociales (Instagram @ignaciobuse).

Ignacio Buse confía en un 2026 donde se consolide en el Top 100

Más allá de su lesión y de su participación en riesgo en el Australian Open, Ignacio Buse tiene un claro objetivo. Así como reveló que en 2025 soñaba meterse en el Top 150, terminó el año en la posición 104 del ranking ATP.

De hecho, el tenista peruano de 21 años quedó a un triunfo de terminar en el Top 100. Es que la derrota en la final del Challenger de Montevideo ante el chileno Christian Garín le impidió lograr ese hito y seguir avanzando en su mejor posición histórica.

Para 2026, el objetivo será mejorar ese gran ranking ATP con el que terminó este año. Para ello, deberá consolidarse en los torneos ATP 250 donde puede animarse a ganar más puntos, tal como hizo en Gstaad donde llegó a semifinales (perdió en dos sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo).

Su participación en los ATP Challengers en 2025 ha sido muy buena con dos títulos logrados: Heilbronn, donde le ganó por doble 7-5 al neerlandés Guy den Ouden, y Sevilla donde batió al argentino Genaro Olivieri por 6-3, 3-6 y 6-3.

DATOS CLAVES