No solo Jairo Vélez: La figura de Universitario que Alianza Lima busca fichar de sorpresa

Alianza Lima quiere hacer el mejor mercado de fichajes de las últimas temporadas, por eso está buscando tener a los mejores en su plantel. Saben que esto no es fácil, pero quieren hacer una buena inversión para volver a salir campeones. Así que por eso no dudan ni un momento incluso en tratar de quitarle a sus figuras al rival de toda la vida.

En este caso a Universitario de Deportes ya le lograron sacar a Jairo Vélez. El club ‘crema’ tenía en mente fichar de forma definitiva al ecuatoriano, pero se demoraron en llegar a un acuerdo, es así como llegó el elenco ‘blanquiazul’ y por puesta de mano se ganó al volante. Parece que lo mismo ocurrió solo que con otro jugador titular.

¿A quién quiere fichar Alianza Lima de Universitario?

De forma sorpresiva se dio a conocer que Alianza Lima está buscando el fichaje de Rodrigo Ureña. El chileno es del interés del conjunto ‘blanquiazul’, así lo dieron a conocer en el programa ‘Desmarcados’. El periodista Mauricio Loret De Mola confesó incluso que ya hay una propuesta sobre la mesa para que lo puedan llegar a fichar.

“Tengo la información de que Millonarios no es el único equipo que se ha acercado a Rodrigo Ureña. Desde el núcleo del jugador me dicen que Alianza Lima le ha hecho una propuesta al mediocampista de Universitario“, expuso el periodista.

En estos momentos se sabe que Ureña no continuaría su carrera en Ate, está buscando aires nuevos y se especulaba que tendría todo para ir a Colombia. Pero con la llegada de Alianza con una importante oferta, habrá que ver si cambia de panorama el chileno, que sería algo complicado por su identificación con el club de Ate.

Mauro Cantoro levanta la voz por Rodrigo Ureña

Por otro lado, Mauro Cantoro se mostró bastante molesto de darse este fichaje. Esto debido a que considera que sería un problema innecesario en el que se metería el mediocampista, ya que con la rivalidad que hay entre las dos hinchadas, solo terminaría de manchar su carrera en el cuadro ‘merengue’.

“Lo creo demasiado inteligente a Ureña como para ir de Universitario a Alianza. ¿Para qué iría? ¿Para buscar gloria? ¿Por dinero? Si quiere que le mejoren su contrato, debe sentarse con la dirigencia de la ‘U’, que seguramente va a querer que se quede. Sería meterse en un lío innecesario. Alianza en estos momentos se está reconstruyendo”, expuso el exjugador.

