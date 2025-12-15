La campaña 2025 de Alianza Lima estuvo marcada por altibajos y muchas emociones para su hinchada. Uno de los episodios que más impacto generó fue la inesperada salida de Hernán Barcos, a pesar de que el propio futbolista había expresado su intención de seguir peleando por los objetivos del club.

Y es que el ‘Pirata’ se consolidó como uno de los fichajes más trascendentes del cuadro ‘íntimo’ en los últimos años, al convertirse en un referente del plantel. No obstante, su etapa en La Victoria llegó a su fin, generando tristeza entre los hinchas. Bajo ese contexto, el experimentado delantero decidió romper su silencio.

Hernán Barcos se pronunció tras su salida de Alianza Lima

Durante una reciente entrevista para ‘TeleDeportes’ de Panamericana Televisión, Hernán Barcos reveló algunos detalles sobre su salida de Alianza Lima, y también se refirió al impacto que esta decisión ha generado en gran parte de la hinchada.

“Uno lo viene viviendo años, pero sí, la salida fue dura para todos y por ahí se muestra un poco más de cariño”, expresó el ‘9’ mientras se mostraba bastante apenado.

Del mismo modo, fue consultado sobre su futuro luego de dejar La Victoria, con el recién ascendido FC Cajamarca como posible destino. Al atacante le preguntaron si se le verá en esa ciudad y respondió sin dudar, dejando un mensaje sincero que ilusionó a los hinchas locales.

“Lindo, linda ciudad. No sé, todavía estoy viendo qué hacer, analizando algunas cosas y viendo lo mejor”, respondió ante la pregunta del periodista.

Hinchas de Alianza Lima visitaron a Hernán Barcos en su local

Hernán Barcos, luego de varios años en Perú, inauguró el restaurante La Porteña, ubicado en el distrito de Miraflores. A lo largo de su etapa en Alianza Lima, hinchas del futbolista solían visitar el local para mostrarle su apoyo, pero en esta ocasión la visita tuvo un significado distinto: despedirse de su ídolo.

En los últimos días, el delantero ha venido reposteando historias y publicaciones en su cuenta de Instagram. Los hinchas se acercaron con obsequios, camisetas para firmar y pedidos de fotos que no paraban, formando largas filas alrededor del local como muestra de agradecimiento.

