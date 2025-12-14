Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Mientras Alianza Lima jugó el Mundial de Clubes, así se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

La Liga Peruana de Vóley sigue al rojo vivo y la tabla de posiciones no deja de moverse.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Jugadoras de Universitario celebrando.
© Universitario VóleyJugadoras de Universitario celebrando.

La Liga Peruana de Vóley se mantiene en actividad pese a estar en cierre de año. En esta oportunidad se disputó la fecha número 8 en el Coliseo Miguel Grau, donde se dieron grandes partidos con mucha emoción. Por lo que hay variación en la tabla de posiciones y se viene un final de la etapa regular de infarto.

Publicidad

En el caso de Alianza Lima no ha disputado esta jornada por estar participando en el Mundial de Clubes que se celebró en Brasil. El conjunto ‘Blanquiazul’ peleó cada uno de los sets, pero se quedó en la fase de grupos con una victoria y dos derrotas. Pero dejando en alto el nombre del Perú con una buena performance a pesar de todo.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Tras disputarse la fecha número 8 de la Liga Peruana de Vóley, así quedó la tabla de posiciones.

1Alianza Lima824
2USMP821
3Universitario819
4Regatas Lima816
5Géminis811
6Atlético Atenea811
7Olva Latino89
8Circolo Sportivo Italiano89
9Rebaza Acosta88
10Deportivo Soan86
11Kazoku No Perú84
12Deportivo Wanka83

Por otro lado, los resultados de los partidos quedaron de la siguiente forma en esta jornada número 8.

Publicidad

Resultados:

  • Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan
  • Géminis 3-0 Kazoku No Perú
  • Olva Latino 3-0 Deportivo Wanka
  • Atlético Atenea 1-3 USMP
  • Rebaza Acosta 2-3 Regatas Lima
  • Circolo 2-3 Universitario
Tras participación en el Mundial de Clubes, Alianza Lima regresa a la Liga Peruana para enfrentar a Universitario

ver también

Tras participación en el Mundial de Clubes, Alianza Lima regresa a la Liga Peruana para enfrentar a Universitario

Clásico a la vista en la Liga Peruana de Vóley

Por otro lado, se confirma que se viene la próxima jornada el Clásico del Vóley peruano. Estamos hablando de uno de los juegos más esperados por los hinchas nacionales, Alianza Lima viene en un gran momento, participando de gran forma a nivel local e internacionalmente lo hicieron muy bien.

Mientras que Universitario de Deportes también a nivel local viene jugando bien, por lo que de llegar a ganar hablamos de robarle el invicto a su rival más importante. Así que será un juego que va a dar mucho de que hablar de principio a final.

Publicidad

Datos Claves

  • Alianza Lima lidera la tabla de la Liga de Vóley con 24 puntos.
  • Universitario venció 3-2 a Circolo y marcha tercero con 19 unidades.
  • El Clásico entre ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ se disputará en la próxima jornada oficial.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Fernando Egúsquiza lanzó fuerte calificativo contra Olva Latino durante transmisión de la Liga Peruana de Vóley
Voley

Fernando Egúsquiza lanzó fuerte calificativo contra Olva Latino durante transmisión de la Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el 3-0 de Universitario ante Rebaza Acosta
Voley

Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el 3-0 de Universitario ante Rebaza Acosta

Así se mueve la tabla en la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-0 Atlético Atenea
Voley

Así se mueve la tabla en la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-0 Atlético Atenea

¿Cuándo es el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026?
Copa Libertadores

¿Cuándo es el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo