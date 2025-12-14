Mientras Alianza Lima jugó el Mundial de Clubes, así se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

La Liga Peruana de Vóley se mantiene en actividad pese a estar en cierre de año. En esta oportunidad se disputó la fecha número 8 en el Coliseo Miguel Grau, donde se dieron grandes partidos con mucha emoción. Por lo que hay variación en la tabla de posiciones y se viene un final de la etapa regular de infarto.

En el caso de Alianza Lima no ha disputado esta jornada por estar participando en el Mundial de Clubes que se celebró en Brasil. El conjunto ‘Blanquiazul’ peleó cada uno de los sets, pero se quedó en la fase de grupos con una victoria y dos derrotas. Pero dejando en alto el nombre del Perú con una buena performance a pesar de todo.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Tras disputarse la fecha número 8 de la Liga Peruana de Vóley, así quedó la tabla de posiciones.

1 Alianza Lima 8 24 2 USMP 8 21 3 Universitario 8 19 4 Regatas Lima 8 16 5 Géminis 8 11 6 Atlético Atenea 8 11 7 Olva Latino 8 9 8 Circolo Sportivo Italiano 8 9 9 Rebaza Acosta 8 8 10 Deportivo Soan 8 6 11 Kazoku No Perú 8 4 12 Deportivo Wanka 8 3

Por otro lado, los resultados de los partidos quedaron de la siguiente forma en esta jornada número 8.

Resultados:

Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

Géminis 3-0 Kazoku No Perú

Olva Latino 3-0 Deportivo Wanka

Atlético Atenea 1-3 USMP

Rebaza Acosta 2-3 Regatas Lima

Circolo 2-3 Universitario

Clásico a la vista en la Liga Peruana de Vóley

Por otro lado, se confirma que se viene la próxima jornada el Clásico del Vóley peruano. Estamos hablando de uno de los juegos más esperados por los hinchas nacionales, Alianza Lima viene en un gran momento, participando de gran forma a nivel local e internacionalmente lo hicieron muy bien.

Mientras que Universitario de Deportes también a nivel local viene jugando bien, por lo que de llegar a ganar hablamos de robarle el invicto a su rival más importante. Así que será un juego que va a dar mucho de que hablar de principio a final.

