En una información de último minuto, el portero Ángelo Campos se lesionó y por precaución no estuvo en el cotejo entre Alianza Lima y Unión Comercio. Ocupando su lugar el arquero Franco Saravia, el guardameta inició en el duelo.

Jugando un interesante primer tiempo, Alianza Lima se puso adelante en el marcador gracias a un golazo de Gino Peruzzi, pero luego Unión Comercio respondió y encontró el empate gracias a Marlon de Jesús.

Ya para la segunda parte, el delantero argentino Hernán Barcos apareció de cabeza y marcó el 2-1, en cotejo válido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1.

Complicándose el final del partido, Christian Cueva fue expulsado del cotejo. Estando como suplente, el volante reclamó los ocho minutos de adición y vio la tarjeta roja.

Luego, inmediatamente después, Hernán Barcos volvió a marcar para Alianza Lima y puso el marcador en un 3-1 general. Con estos puntos, el cuadro íntimo sigue siendo líder del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1.

PREVIA

Alianza Lima, la fiesta del pueblo, esa frase ahora mismo calza perfecto después de una jornada de ensueño, donde vamos a encontrar, quizás, el partido más importante para ellos de Liga 1. Tiene que salir de la capital para jugar ante el Poderoso del Altomayo, por eso, esta previa se disfruta desde ya, nos espera un lindo duelo.

Christian Cueva salió fuerte a criticar a la Liga 1, y su gestión de partidos, horarios, junto a otros aspectos: "Tantas cosas hay por mejorar en nuestro fútbol, esperemos que se solucione. Hay incomodidad de que no nos puedan dar una mano como peruanos, como un equipo que está representando al país en la Copa Libertadores, que no nos puedan hacer una observación a nuestra petición de poder alargar un poco más el partido que tenemos el día de mañana (frente a Unión Comercio)".

Aladino está feliz desde su posición, sabe que debe esperar su oportunidad, ahora ante Unión Comercio: "Veo a mis compañeros que han hecho un sacrificio enorme. Después de mucho tiempo, estoy viviendo esto y espero no vuelva a ocurrir porque sí incomoda mucho. Las cosas que tengo que decir las digo y ojalá, podamos corregir esto no solamente con Alianza, sino con todos. Lo que queremos es que el fútbol peruano crezca y entre nosotros no nos podemos perjudicar".

POSIBLE ALINEACIÓN UNIÓN COMERCIO VS. ALIANZA LIMA:

XI ALIANZA LIMA: Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Christian Cueva; Pablo Lavandeira, Bryan Reyna y Hernán Barcos.

XI UNIÓN COMERCIO: Willy Díaz; Paulo Goyoneche, Nicolás Palacios, Maelo Reátegui, Denilson Vargas; Yorkman Tello ©, Óscar Barreto, Antonio Barreto, Christian Neira, Gino Guerrero; Marlo de Jesús.

Alianza Lima vs. Unión Comercio por la Liga 1 Perú 2023: marcador y resultado en vivo

Alianza Lima vs. Unión Comercio: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 13 de la Liga 1 Perú 2023?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Unión Comercio se jugará este domingo 23 de abril, a partir de las 13:00 horas de Perú.

Alianza Lima vs. Unión Comercio: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 13 de la Liga 1 Perú 2023?

Perú: Liga 1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz International, Fútbol Libre, Fútbol Latam