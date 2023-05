José Velásquez, uno de los ídolos vivientes de Alianza Lima, ahora es el Embajador Leyenda de su amado club. Tuvo una entrevista con Luis Negrini en su programa en radio Ovación, donde señaló que en los últimos años no se ve un jugador que en la Liga 1 que destaque como sí había antiguamente.

“Honestamente, no veo en ningún equipo peruano a algún jugador que marque la diferencia como sí sucedía antiguamente. Antes había 5 o 6 jugadores de once que salían en un equipo, pero ahora todos son regulares nomás. Ahora último he ido 17 veces al estadio para ver a Alianza y el equipo está haciendo una buena campaña, pero tampoco veo que alguien destaque sobre los demás”, mencionó.

Además, para el Patrón-como se le conoce popularmente-no le parece que bien captar jugadores con raíces peruanas para la blanquirroja, cuando en el mismo país se tiene provincias y pueblos donde se puede conseguir talentos que marquen la diferencia.

“No me parece bien. Pienso que debemos ir a las provincias y a los pueblitos más escondidos para captar talentos que marquen diferencia, eso tienen que hacer los directivos. No veo a nadie que resalte hoy en día en el fútbol peruano. Miren la diferencia nomás cuando en el 78 Cueto, Cubillas y mi persona conformaron la mejor volante del mundo, eso no hay hoy en día en el Perú. Imagínense, ahora en el fútbol peruano pagan 40, 60 y hasta 100 mil dólares mensuales a un jugador que no marca diferencia, yo me pregunto, cuánto ganaríamos actualmente los Cueto, Cubillas y Velásquez, una fortuna”, expresó.

Por último, el ex mediocampista se describió de cómo era su juega cuando estaba dentro del campo, donde destaca que era alguien defensivo, pero tenía ida y vuelta, y que sobre todo marcaba goles.

“Yo siendo un jugador defensivo tenía ida y vuelta, y marcaba goles, eso ya no se observa hoy en día. Además, guapeaba e iba hacia adelante siempre, pero eso ahora nadie lo hace”, explicó.