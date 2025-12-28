El mercado de pases internacional está por concretar una excelente noticia financiera para Alianza Lima con miras a la temporada 2026. Según reportes del prestigioso diario italiano Corriere dello Sport Stadio, el defensor argentino Juan Pablo Freytes, exjugador de Matute que actualmente milita en el Fluminense de Brasil, está a un paso de fichar por el Bologna FC de la Serie A.

Alianza Lima ganaría buen dinero

La directiva del Bologna, liderada por Giovanni Sartori (jefe del área técnica) y Marco Di Vaio (director deportivo), ha gestionado la transferencia con discreción y ya cuenta con la aprobación del CEO, Claudio Fenucci. Se ha filtrado que el acuerdo con Freytes es total en cuanto a contrato y salario, restando solo la apertura oficial del mercado de enero.

Juan Pablo Freytes en Alianza Lima jugando contra Fluminense por Copa CONMEBOL Libertadores 2024. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Este movimiento subraya el éxito de la estrategia deportiva de Alianza Lima. Al vender a Freytes al Fluminense a fines de 2024, el club victoriano se reservó estratégicamente el 30% de los derechos económicos del jugador. Con la inminente transferencia a Italia, esta cláusula de plusvalía se activará.

Ingreso millonario para Alianza Lima

Las cifras que se manejan en Italia para el traspaso rondan los 8 millones de euros (aproximadamente 8.8 millones de dólares). Aunque quedan por definir bonos por rendimiento entre Fluminense y Bologna, la voluntad del jugador de llegar al Calcio ha agilizado las negociaciones. Para Alianza Lima, esto se traduce en un ingreso proyectado de 2.4 millones de euros, consolidándose como una de las operaciones más rentables en la historia reciente del fútbol peruano.

Además del beneficio económico, la transferencia eleva el prestigio internacional del club. Ver a un jugador revalorizado en Matute dar el salto directo de Sudamérica a una liga “Top 5” de Europa pone a Alianza Lima en el radar de los grandes cazatalentos. Este ingreso extraordinario le dará a la dirigencia blanquiazul mayor solidez financiera para afrontar la Copa Libertadores 2026 y el torneo local, permitiendo potencialmente una inversión de peso en el mercado.

¿Qué decisión tomará Alianza Lima?

A falta de la oficialización en enero, la hinchada celebra tanto el crecimiento profesional de Freytes como la salud financiera que estos movimientos otorgan. La llegada de Juan Pablo Freytes al Bologna confirma que el modelo de negocio de Alianza Lima de “comprar, potenciar y vender” está generando frutos sin precedentes, asegurando un futuro prometedor para su ambicioso proyecto deportivo 2026.

