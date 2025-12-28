Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario vs. Regatas Lima

A pesar del cierre del año, la Liga Peruana de Vóley sigue en plena actividad. En esta oportunidad se jugó la décima jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario de encuentros muy disputados y cargados de emoción, que generaron movimientos en la tabla de posiciones.
La fecha se cerró con un vibrante duelo entre Universitario de Deportes y Regatas Lima, que terminó con una victoria para el conjunto ‘merengue’ por 3 sets a 1.
Gracias a este resultado, el equipo dirigido por Francisco Hervás se coloca en la tercera posición de la tabla con 24 unidades y tendrá que aguardar hasta el próximo año para disputar su siguiente encuentro frente a Wanka.
Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la fecha 10:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|10
|27
|2
|San Martín
|10
|27
|3
|Universitario
|10
|24
|4
|Géminis
|10
|17
|5
|Regatas Lima
|10
|16
|6
|Atlético Atenea
|10
|16
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|10
|15
|8
|Rebaza Acosta
|10
|11
|9
|Olva Latino
|10
|9
|10
|Kazoku No Perú
|10
|7
|11
|Deportivo Soan
|10
|7
|12
|Deportivo Wanka
|9
|4
Cabe resaltar que, ante el reclamo de la ‘U’, Alianza Lima podría presentar una apelación en los próximos días, por lo que la tabla mantiene los puntos hasta un fallo final de la Comisión de Justicia de la FPV.
Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 27 de diciembre
- Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú
- Atlético Atenea 3-0 Olva Latino
- Alianza Lima 1-3 San Martín
Domingo 28 de diciembre
- Circolo Sportivo 3-2 Deportivo Wanka
- Rebaza Acosta 0-3 Géminis
- Universitario 3-1 Regatas Lima
DATOS CLAVES
- Universitario venció 3-1 a Regatas Lima en el cierre de la décima jornada.
- San Martín y Universitario lideran la tabla de posiciones con 27 puntos cada uno.
- Los encuentros se disputaron en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.