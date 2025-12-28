Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario vs. Regatas Lima

A pesar del cierre del año, la Liga Peruana de Vóley sigue en plena actividad. En esta oportunidad se jugó la décima jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario de encuentros muy disputados y cargados de emoción, que generaron movimientos en la tabla de posiciones.

La fecha se cerró con un vibrante duelo entre Universitario de Deportes y Regatas Lima, que terminó con una victoria para el conjunto ‘merengue’ por 3 sets a 1.

Gracias a este resultado, el equipo dirigido por Francisco Hervás se coloca en la tercera posición de la tabla con 24 unidades y tendrá que aguardar hasta el próximo año para disputar su siguiente encuentro frente a Wanka.

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la fecha 10:

Puesto Equipo PJ Puntos 1 Alianza Lima 10 27 2 San Martín 10 27 3 Universitario 10 24 4 Géminis 10 17 5 Regatas Lima 10 16 6 Atlético Atenea 10 16 7 Circolo Sportivo Italiano 10 15 8 Rebaza Acosta 10 11 9 Olva Latino 10 9 10 Kazoku No Perú 10 7 11 Deportivo Soan 10 7 12 Deportivo Wanka 9 4

Cabe resaltar que, ante el reclamo de la ‘U’, Alianza Lima podría presentar una apelación en los próximos días, por lo que la tabla mantiene los puntos hasta un fallo final de la Comisión de Justicia de la FPV.

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 27 de diciembre

Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú

Atlético Atenea 3-0 Olva Latino

Alianza Lima 1-3 San Martín

Domingo 28 de diciembre

Circolo Sportivo 3-2 Deportivo Wanka

Rebaza Acosta 0-3 Géminis

Universitario 3-1 Regatas Lima

