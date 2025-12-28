Se conoció los detalles que faltan para que Hernán Barcos firme con club de la Liga 1

Hernán Barcos viene trabajando lentamente en la búsqueda de su próximo equipo. Se ha hablado mucho de donde irá a jugar, cuál será su siguiente destino. Lo que está claro es que se queda en la Liga 1 y ya está muy cerca de cerrar el acuerdo. Lo cual podría traer una gran sorpresa en este cierre de año con su tan esperado anuncio.

Publicidad

Publicidad

Desde Argentina llega la información de Adriano Savalli, quien dio a conocer que el ‘Pirata’ está próximo a cerrar acuerdo con Cajamarca FC. Pequeños detalles son los que por el momento tienen al argentino sin club, pero a penas se puedan resolver será presentado en este cuadro que se está armando muy bien para la temporada 2026.

“FC Cajamarca 🇵🇪 ingresa en horas decisivas por Hernán Barcos. Se ajustan detalles para su llegada luego del final de su etapa en Alianza Lima“, fue lo que dio a conocer el periodista argentino.

Hernán Barcos cerca de Cajamarca FC (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

Así que tan solo faltan algunos movimientos para que se pueda completar esta transferencia que será histórica para este equipo. Que va a tener su primera participación en la máxima división del fútbol peruano, por ese motivo es que busca tener jugadores de experiencia que puedan ayudar a mantener la categoría.

Un Cajamarca FC con olor aliancista

El cuadro de Cajamarca FC se está armando de gran forma para afrontar el torneo nacional. Pero el detalle más importante es que está buscando jugadores descartados del conjunto ‘Blanquiazul’. En este caso están priorizando el tener una base de experimentados para poder afrontar esta nueva etapa.

ver también Pablo Lavandeira se fue de Alianza Lima y los hinchas se enojan con los Navarro: “Están haciendo todo para que no salgamos campeones”

Por ello, ya hicieron la presentación de Pablo Lavandeira. El mediocampista dejó Alianza Lima para enrolarse en el cuadro recién ascendido. Esta es una apuesta bastante importante para ambos, pues hablamos de un jugador con buena experiencia, que aparte va a tener otros compañeros aliancistas.

Publicidad

Publicidad

Pablo Lavandeira llegó a Cajamarca FC (Foto: Cajamarca FC).

Barcos sería otro de los que estaría llegando a este conjunto. Cuestión de tiempo nada más. Pero no solo estos dos, sino el tercero vendría a ser Ricardo Lagos, quien también sería considerado para conseguir el objetivo de mantener la categoría el año que viene.

Datos Claves

Hernán Barcos está próximo a cerrar un acuerdo para fichar por Cajamarca FC en 2026.

Publicidad

Publicidad

El periodista Adriano Savalli confirmó que restan detalles para formalizar la llegada del delantero argentino.