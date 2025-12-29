Mientras Cristiano Ronaldo ganó premio en los Globe Soccer Awards, Al Nassr anunció a un nuevo futbolista

Cristiano Ronaldo fue protagonista en la gala de los Globe Soccer Awards, realizada el domingo 29 de diciembre en Dubái. Ganó el premio a Mejor Jugador de Oriente Medio, mientras que también le dio un galardón especial a Novak Djokovic y fue elogiado públicamente por Paul Pogba. Mientras todo eso ocurría, en Arabia Saudita, Al Nassr anunció a un nuevo futbolista para el primer equipo.

La gala de los Globe Soccer Awards se realiza habitualmente a fin de año y en Dubái, y destaca a jugadores, entrenadores, equipos y distintas personalidades. En esta ocasión, Cristiano Ronaldo se llevó, como en las pasadas dos ediciones, el premio a Mejor Jugador de Oriente Medio. “Gracias a Globe Soccer por este increíble premio. Es un gran placer para mí ver a grandes jugadores, presidentes y agentes. Es una gran noche”, destacó al recibir su galardón.

“Amo jugar futbol, ganar trofeos y marcar goles. Ustedes saben cuál es mi meta, quiero seguir ganando trofeos y alcanzar el número de goles que ustedes saben. Llegaré a los 1,000 goles seguro, si no tengo lesiones“, manifestó. “Mi objetivo seguirá siendo marcar goles, ganar más trofeos y alcanzar nuevas metas personales”, añadió.

Cristiano Ronaldo, elogiado por Paul Pogba y premio a Novak Djokovic

Los Globe Soccer Awards tienen diferentes categorías de premios. Una de ellas es el ‘Regreso del Año’, el cual quedó para Paul Pogba, el jugador francés que milita en el AS Mónaco. Al recibir su galardón, sorprendió con sus palabras para con Cristiano Ronaldo.

“Es un honor estar aquí. Ha sido un camino largo y no fue fácil. Mucha gente pasa por momentos duros. Para mí fue importante ver quién estaba realmente ahí, quién te ama de verdad cuando ya no estás bajo los reflectores”, dijo. Entre esas personas que destacó, mencionó a su esposa y a sus hijos.

“Cristiano, estás aquí y has inspirado a todos nosotros como futbolista. Hiciste esto por la siguiente generación. Muchas gracias“, expresó el francés en su discurso, donde generó una nueva ovación para el portugués.

Otro momento especial que protagonizó CR7 se dio ante la entrega de un nuevo galardón. Es que la organización del evento, junto al propio portugués, crearon el Globe Sports Award para distinguir la grandeza en el deporte más allá del fútbol. El elegido para recibir este premio fue el serbio Novak Djokovic.

“Es un ejemplo. Tenemos una historia parecida. Es un referente para todas las generaciones“, manifestó el ‘Bicho’ durante la entrega sobre el serbio. ‘Nole’ tuvo su momento de presentación: “En esencia no jugamos el mismo deporte, pero nos hemos empujado el uno al otro y demostrado a otras generaciones que no hay límites“.

En la gala de los Globe Soccer Awards, hubo otros ganadores importantes como Ousmane Dembélé, elegido el mejor jugador del año; Lamine Yamal, quien ganó como mejor delantero y el Premio Maradona al mejor talento joven; y Vitinha al mejor mediocampista. Luis Enrique fue premiado como el mejor entrenador. PSG, en tanto, fue elegido el mejor club masculino y el FC Barcelona, el mejor femenino.

Al Nassr presentó a su nueva figura para seguir los pasos de Cristiano Ronaldo

Mientras se desarrollaron los Globe Soccer Awards con la presencia estelar de CR7, Al Nassr tuvo algunas novedades. Es que anunciaron a una nueva figura para el plantel dirigido por Jorge Jesús. Se trata del joven Abdulrahman Sufyani, de sólo 17 años, quien estaba jugando en las juveniles del club.

Abdulrahman Sufyani firmó su primer contrato profesional con Al Nassr tras sólo un año en el club. Anteriormente, fue uno de los talentos de la Academia Mahd Sports en Arabia Saudita hasta que se unió al club de Riad a inicios de este 2025. Así como estuvo en el club, formó parte también de la Selección Sub 17 del país.

Durante su etapa en la Selección de Arabia Saudita Sub 17 jugó el Mundial de la categoría. El combinado nacional saudí no pudo pasar la primera ronda al perder dos partidos (0-1 ante Austria y 0-2 ante Mali). En su única victoria ante Nueva Zelanda (3-2), marcó uno de los goles.

En su país, Sufyani es comparado con Lamine Yamal, ya que juega como extremo derecho, aunque también puede hacerlo como centrodelantero. Con Al Nassr, firmó contrato por las próximas tres temporadas. Y, así como tuvo la firma de su vínculo, entrenó por primera vez con el primer equipo a las órdenes de Jorge Jesús.

Datos claves