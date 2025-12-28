Pablo Lavandeira dejó Alianza Lima y ya fue anunciado en nuevo equipo de la Liga 1

En Alianza Lima vienen tomando decisiones importantes para la temporada que se viene y la salida de algunos referentes. En este caso, Pablo Lavandeira se terminó confirmando que no seguirá en ‘Tienda Blanquiazul’. El atacante no logró ser tomado en cuenta por el nuevo comando técnico, así que ya tiene un nuevo club.

En este caso ya se hizo el anuncio oficial y ahora el uruguayo nacionalizado peruano jugará en Cajamarca FC. El conjunto recién ascendido está viendo de poder armar un equipo fuerte para pelear el torneo. No quieren volver a la Liga 2 de forma inmediata, por esa razón están buscando hacer un equipo que pueda estar a la altura.

“Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. Lavandeira llega a la “Tierra del Cumbe” para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo“, se puede leer en el mensaje de presentación del veterano jugador.

Pablo Lavandeira llegó a Cajamarca FC (Foto: Cajamarca FC).

La despedida de Alianza Lima a Pablo Lavandeira

Por su lado, el conjunto de Alianza Lima también hizo el anuncio oficial de la salida de Pablo Lavandeira del club. “Cada etapa deja huella. Gracias, Pablo, por dejar el corazón en cada partido. Quedas en la historia del Club“, fue lo que se publicó junto a un video de despedida para el atacante de 35 años de edad.

Hay que recordar que Lavandeira tuvo dos etapas en el cuadro de Alianza Lima. La primera entre el 2022 y 2023, en esta consiguió salir campeón nacional con los ‘Blanquiazules’. Mientras que en la segunda se dio este 2025, pero una lesión importante lo dejó fuera de las canchas casi toda la temporada. Lo que determinó su salida del club.

¿Qué dicen los hinchas de Alianza Lima sobre la salida de Pablo Lavandeira?

La hinchada no está para nada contenta con esta decisión, en las redes sociales muchos aficionados consideran que no se está haciendo un buen plan de trabajo. Esto después que dejaran ir a varios jugadores identificados con el club, como es el caso de Hernán Barcos, quien ahora posiblemente juegue junto a Lavandeira.

Por lo pronto, las luces recaen en la familia Navarro, a quienes ven como los que deben hacer un equipo campeón o irse. Toda la presión está recayendo en ellos para la temporada 2026, de no conseguir el título de campeón, probablemente terminen dejando el cargo.

