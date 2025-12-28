El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul no es solo un juego de presentación más. Se han revelado las cifras que se harían en este compromiso y hablamos de un dinero importante que entrarían en las arcas ‘íntimas’. Lo cual se entendería por qué vienen realizando fichajes de alto costo en este mercado de fichajes.

Marcelo Bee Sellares colocó en sus redes sociales el monto que estaría ganando el cuadro ‘Blanquiazul’ por este partido. Estamos hablando de una ganancia neta de 6.4 a 7.8 millones de dólares. Básicamente es una cifra escandalosa para un equipo peruano. Sin contar que tranquilamente podría ganar más si llega hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En este caso, el abogado hace un pequeño análisis de lo que sería el costo de traer al equipo, así como los posibles puntos de ganancia. Uno de ellos son las entradas, con un valor si se llega a vender al menos el 95% de 8 a 9.5 millones. En Patrocinios de 0.8 a 1.2 millones. Derechos de TV serían 9.1 a 11.2 millones. Los gastos del equipo de Lionel Messi de 3.3 a 3.5 millones. Esto deja como saldo de 6.4 a 7.8 millones para Alianza Lima.

Ganancia de Alianza Lima por jugar con el Inter Miami (Foto: X Marcelo Bee).

Problemas para la Noche Blanquiazul

El Ministerio del Interior (Mininter) ha determinado que el día sábado 24 de enero solo puede haber una presentación. Ve inviable que se juegue la Noche Blanquiazul y la Noche Crema a la vez. Esto debido al nivel de exigencia policial que se tiene. Por lo tanto, uno de estos encuentros va a tener que mover su fecha para poder llevarse a cabo.

Esta decisión podría perjudicar el juego contra el cuadro del Inter Miami. Por lo que los próximos días van a ser clave para que se tome una decisión final. Recordemos que ya la venta de entradas está disponible para ambos juegos, así que un cambio podría ser perjudicial para ambos elencos que buscan dar un gran espectáculo.

