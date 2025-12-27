Universitario y Alianza Lima están en un nuevo pleito por fuera de los terrenos de juego. En esta ocasión, se trata de las realizaciones de la Noche Blanquiazul ante Inter Miami y de la Noche Crema ante Universitario de Chile. El conflicto es por la fecha del 24 de enero de 2026, la cual fue confirmada por ambas instituciones. Sin embargo, ahora intervino el Ministerio del Interior (MININTER) del Perú.

Pese a tratarse de partidos amistosos, que sirven como presentaciones para la temporada, ambos han sido considerados de “alto riesgo”. ¿Por qué? Es que serían dos encuentros de los equipos grandes de Lima. Pocas veces, tanto Universitario como Alianza Lima, han jugado el mismo día en su propio estadio.

Ambos equipos han tratado de reservar el día 24 de enero para tener sus Noches Blanquiazul y Crema. Esta disputa entre ambos lleva a que el Gobierno intervenga a través del Ministerio del Interior. En un comunicado, aclaró que no es posible que ambos eventos se realicen el mismo día y citó a ambas instituciones a una reunión.

Ministerio del Interior citó a reunión a Universitario y Alianza Lima

El MININTER confirmó que tanto Universitario como Alianza Lima enviaron las solicitudes para que tanto la Noche Crema como la Noche Blanquiazul se realicen en sus respectivos estadios el día 24 de enero del 2026. Sin embargo, esto no será posible y desde el organismo gubernamental lo explicaron.

Para garantizar el desarrollo del espectáculo de forma segura y ordenada, según apuntaron, el Ministerio del Interior recomendó que ambos clubes evalúen de forma conjunta alternativas de reprogramación o un acuerdo para la fecha de realización de sus respectivos partidos.

Por eso, convocó a una reunión para el próximo lunes 29 de diciembre desde las 5:00 p.m. para que tanto Universitario como Alianza Lima se pongan de acuerdo. A su vez, se pidió que ambas instituciones presenten sus respectivas propuestas a fin de garantizar la realización de sus eventos sin afectar el orden público.

Alianza Lima asistirá a la reunión con el MININTER

Poco después de conocerse el comunicado del MININTER, apareció la postura oficial de Alianza Lima. Si bien confirmaron su presencia para la reunión del lunes, reafirmaron su intención de disputar la Noche Blanquiazul ante Inter Miami el día 24 de enero.

“Respecto al comunicado emitido por el Ministerio del Interior, nuestro club confirma que asistirá a la reunión de coordinación convocada para este lunes 29 de diciembre, reafirmando su permanente disposición al diálogo y al trabajo conjunto con las autoridades pertinentes”, informó en primera medida.

“(…) Nuestra solicitud fue presentada sin existir ninguna otra para esa misma fecha, lo que otorga prioridad administrativa a nuestra petición (…) Desde el Club Alianza Lima, nos mostramos plenamente seguros de que el evento se llevará a cabo según lo programado, confiando en que las autoridades actuarán con criterio técnico, sentido de justicia, proporcionalidad y respeto al cumplimiento de las obligaciones legales por parte de nuestra institución”, dijeron.

Datos claves