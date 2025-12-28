Universitario de Deportes ha marcado un hito en el mercado de pases de la Liga 1 2026 con la incorporación oficial de Sekou Gassama. El delantero, cuya ascendencia senegalesa lo vincula al continente africano, se convierte en el segundo futbolista con estas raíces en vestir la camiseta crema. Su llegada busca potenciar el ataque de la ‘U’ en el año donde busca su tetracampeonato y la trascendencia en la Copa Libertadores.

Sekou Gassama marca un hito histórico

La contratación de la “Pantera” Gassama, impulsada por Álvaro Barco y Franco Velazco, inevitablemente evoca el recuerdo del primer africano en Ate: Tunde Enahoro. A diferencia de Gassama, quien nació en España, el nigeriano Enahoro sí era oriundo de África (Lagos, Nigeria) y arribó al club en 2012, procedente del Cobresol, en un contexto de gran inestabilidad administrativa.

Sekou Gassama viene desde España. (Foto: X).

El paso de Enahoro por Universitario fue extremadamente breve y poco fructífero. Disputó apenas 4 partidos oficiales, sumando un total de 159 minutos sin lograr anotar un solo gol. Su etapa terminó prematuramente debido a una grave lesión al cierre de la temporada 2012, marcando su salida. Desde entonces, el club no había vuelto a contar con un jugador de esta procedencia.

Universitario arriesga con Sekou Gassama

La diferencia entre ambos fichajes es notoria. Mientras que Tunde Enahoro fue una apuesta del medio local en un momento institucional complejo, Sekou Gassama llega con un currículum consolidado en Europa. El hispano-senegalés ha militado en clubes de renombre como Málaga, Real Valladolid y Racing de Santander.

La directiva crema confía en el recorrido y la potencia goleadora de Gassama, formado en las divisiones menores de España, para asegurar el éxito ofensivo del equipo. La expectativa es que el delantero senegalés supere ampliamente los discretos números de su predecesor, rompiendo la sequía africana en el gol que se extiende por más de una década.

Sekou Gassama debe marcar diferencia

La llegada de Sekou Gassama, con el respaldo de la actual administración liderada por Franco Velazco, se percibe como una apuesta de alto nivel. El atacante hispano-senegalés tiene el desafío de dejar atrás los pocos logros de Enahoro y escribir un nuevo y exitoso capítulo. La ‘U’ espera que la potencia africana, esta vez, sea la llave para alcanzar sus objetivos en 2026.

DATOS CLAVES