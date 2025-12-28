El año 2025 será recordado por la hinchada del Corinthians como el de un glorioso renacimiento, con André Carrillo como figura central. El atacante peruano se ha erigido en la estrella mediática y deportiva del “Timão”, con un video viral que recopila sus mejores momentos de la temporada. Su desempeño impecable demostró que la calidad técnica de la “Culebra” está intacta, siendo el motor del equipo de Dorival Júnior.

André Carrillo protagonista en Corinthians

La cumbre de esta exitosa campaña fue la reciente conquista de la Copa de Brasil 2025. Corinthians levantó el trofeo tras una final memorable contra Vasco da Gama en el mítico Maracaná, donde Carrillo brilló por su fútbol y liderazgo. Este título, que se suma a las vitrinas del club paulista, confirma al peruano como un jugador clave en instancias decisivas, capaz de manejar la presión de “La Fiel”, una de las aficiones más exigentes del mundo.

Andre Carrillo celebrando con el Corinthians en el Maracana. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

La influencia de Carrillo ha ido más allá de su rol de extremo. Su capacidad para asociarse con figuras de talla mundial como Memphis Depay y asistir a Yuri Alberto fue crucial para obtener también el Campeonato Paulista. Su versatilidad lo llevó a ser considerado uno de los mejores mediocampistas de la temporada en Brasil, gracias a su visión de juego y el despliegue físico necesario en el competitivo Brasileirão.

Gustavo Henrique, André Ramalho, y Mateuzinho, junto a Andre Carrillo en el Corinthians vs. Vasco da Gama. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Hinchas aman a André Carrillo

En el ámbito digital, el impacto del peruano ha sido masivo. El carisma de André ha sido capitalizado por el área de comunicación del Corinthians, convirtiéndolo en la imagen principal de campañas de marketing y contenidos exclusivos. Su apodo, “La Culebra”, y su vistoso estilo de juego, el “Chocolate”, se han incorporado al lenguaje cotidiano de los torcedores, quienes ven en él una combinación perfecta entre la elegancia del fútbol peruano y la garra corintiana.

A nivel personal, el 2025 catapulta a André Carrillo al Olimpo del fútbol peruano. Con la Copa de Brasil y el Paulistão, ha sumado 17 títulos oficiales, igualando la marca de Jefferson Farfán y acercándose al récord histórico de Claudio Pizarro. Su vigencia a los 34 años es un testimonio de su profesionalismo y excelente adaptación al exigente ritmo del fútbol sudamericano.

Los mejores instantes de La Culebra

De cara al cierre de la temporada, el futuro de Carrillo en el Parque São Jorge es inmejorable. La directiva y la afición lo consideran una pieza fundamental para los desafíos internacionales del 2026, donde Corinthians aspira a la gloria continental. Este resumen de sus mejores momentos en el año consolida a André Carrillo como un ídolo contemporáneo del club más popular de São Paulo, una historia de éxito, talento y resiliencia.

DATOS CLAVES

André Carrillo ganó la Copa de Brasil 2025 tras vencer al Vasco da Gama.

El futbolista peruano alcanzó los 17 títulos oficiales, igualando la marca de Jefferson Farfán.

Carrillo obtuvo el Campeonato Paulista integrando el equipo dirigido por Dorival Júnior.

