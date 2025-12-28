Edinson Cavani no supera el gol errado ante Alianza Lima por Copa Libertadores: “Quedé mareado”

Alianza Lima y Boca Juniors quedaron marcados por siempre en el fútbol sudamericano. Si bien los blanquiazules tiene un buen recuerdo, los argentinos no comparten la misma idea luego de quedar eliminados de la Copa Libertadores 2025 en la Fase 2 y encima jugando de locales en La Bombonera. La famosa acción de Edinson Cavani sigue siendo recordada y vuelve a generar tendencia.

Sucede que, luego de varios meses de aquel partido entre Boca Juniors vs. Alianza Lima por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, Edinson Cavani habló de los goles que le tocó error a lo largo de su carrera deportiva y no dejó pasar la oportunidad para explicar qué fue lo que realmente ocurrió aquel 25 de febrero cuando tuvo en sus pies la clasificación de los ‘Xeneizes’ y no pudo concretar.

“Ese gol yo me acuerdo, contra Alianza Lima. La analicé mil veces porque no nos había dado la chance de pasar, pero fue una situación en la que tuve que picar al primer palo, chocar y caer con el defensor, giré y me levanté rápido. Quedé mareado y eso muchas veces es cansado. Y le tiré la patada, pero sí, la tiré por instinto. La tiré tarde”; contó Edinson Cavani en el programa ‘Dsports Verano‘.

¿Cómo fue la llave de Copa Libertadores entre Alianza Lima vs. Boca Juniors?

El partido de ida, el cual se disputó el 18 de febrero de 2025, quedó 1-0 a favor de Alianza Lima gracias a un gol de Pablo Ceppelini. Los dirigidos en dicho entonces por Néstor Gorosito demostraron un buen nivel de juego con el que incluso pudieron sacar mayor ventaja en el resultado. No fue así y luego viajarían a la ciudad de Buenos Aires para el encuentro de vuelta.

Ya en el partido definitorio, Boca Juniors fue mejor y durante los 90 minutos logró imponerse 2-1 en el marcador, con lo cual el resultado global terminaría igualado y vendría la tanda de penales. Alianza Lima anotó en todas sus ocasiones, mientras que en el ‘Xeneize’ fue Alan Velasco quien erró. Finalmente, los íntimos clasificaron a la Fase 3 para luego meterse a la zona de grupos.

El futuro cercano de Alianza Lima y Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026

De cara a la próxima edición de la Copa Libertadores, la suerte de Alianza Lima y de Boca Juniors son totalmente distintas a cómo pudo haber pasado en este 2025. Los peruanos deberán remar desde la Fase 1 cuando enfrenten en duelos de ida y vuelta a 2 de Mayo de Paraguay para luego seguir escalando; mientras que los argentinos inscribieron su nombre en la fase de grupos y tan solo esperan el sorteo de Conmebol para conocer a sus rivales.

