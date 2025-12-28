Tras Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, FC Cajamarca quiere a otro jugador descartado por Alianza Lima

FC Cajamarca es uno de los equipos que más se está reforzando en este mercado de cara a su presentación en la Liga 1 de Perú en 2026. El equipo recién ascendido ya anunció a Pablo Lavandeira como flamante refuerzo, está cerca de cerrar a Hernán Barcos y ahora se interesa en un tercer futbolista que fue descartado por Alianza Lima.

El mercado de fichajes en Perú se mueve y FC Cajamarca es uno de los equipos más activos, en este sentido. Ya concretó algunas renovaciones importantes, anunció refuerzos, pero ahora quiere terminar de delinear su plantel, antes del arranque de la pretemporada el próximo 3 de enero.

El último refuerzo en ser anunciado fue Pablo Lavandeira. Tras terminar su vínculo con Alianza Lima, el uruguayo se sumó al elenco cajamarquino en calidad de libre. A él se le sumará su amigo Hernán Barcos, quien está en negociaciones avanzadas para convertirse en su máxima figura en la temporada 2026.

Así presentó FC Cajamarca a Pablo Lavandeira (Oficial).

FC Cajamarca va por un tercer jugador descartado por Alianza Lima

Con las salidas cuestionadas de Lavandeira y Barcos de Alianza Lima, FC Cajamarca aprovechó para contratarlos en condición de agentes libres con contratos importantes. En este sentido, buscarían hacer lo mismo con un tercer futbolista que fue descartado por la institución blanquiazul.

Es el caso de Ricardo Lagos, quien terminó su contrato con los ‘Íntimos’ y no fue renovado. Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, el campeón de la Liga 2 está interesado en los servicios del lateral izquierdo.

Alianza Lima decidió terminar el ciclo de cinco temporadas y 139 partidos de Ricardo Lagos al no renovarle su contrato. En el último tiempo, perdió el puesto con Miguel Trauco y, para reemplazarlo, los directivos contrataron al lateral Cristian Carbajal, proveniente de Sport Boys.

Ricardo Lagos interesa en FC Cajamarca (X @MacedoJeronimo).

Los refuerzos de FC Cajamarca para jugar en la Liga 1

FC Cajamarca puso manos a la obra muy poco después de ganar la Liga 2. Para ello, decidieron traer al experimentado Carlos Silvestri como entrenador, en lugar de Juan Carlos Malpica. Además del cambio de técnico, hay caras nuevas.

El arquero venezolano Samuel Aspajo (Metropolitanos) llega en calidad de cedido. Los defensores Matías Almirón (Sport Boys), Alexis Rodas (General Caballero de Paraguay) y el joven Carlos Gómez (Alianza Lima) llegan al club para 2026. El último, el lateral derecho blanquiazul, arribará en condición de préstamo, mientras que los otros en condición de libres.

A su vez, hay que mencionar a Pablo Lavandeira, ya anunciado como nuevo jugador de FC Cajamarca, quien llega como libre tras su etapa en el cuadro victoriano. Lo mismo pasará con Hernán Barcos.

Datos claves

Pablo Lavandeira fichó por FC Cajamarca tras terminar su vínculo libre con Alianza Lima.

fichó por FC Cajamarca tras terminar su vínculo libre con Alianza Lima. Hernán Barcos negocia su incorporación como máxima figura para la temporada de Liga 1.

negocia su incorporación como máxima figura para la temporada de Liga 1. Carlos Silvestri iniciará la pretemporada del equipo el próximo 3 de enero de 2026.

