Slavia Praga vs. Barcelona EN VIVO GRATIS por la Champions League: vía ESPN, Disney+ Premium y Fútbol Libre

El gran partido de esta tarde por la Champions League, es del Slavia Praga vs. Barcelona. Todos los detalles, los tendrás en nuestro en vivo.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Slava Praga vs. Barcelona por UEFA Champions League.

¡TODO PREPARADO PARA EL PARTIDO!

Minuto de silencio antes del Slavia Praga vs. Barcelona.

¡INSTANTES PREVIOS AL PARTIDO!

Barcelona visita al Slavia Praga, donde seguramente tendremos un juego repleto de acciones.

¡CALENTAMIENTO DE LOS CULÉS!

Así trabaja antes del partido Barcelona, pensando en lo que será el duelo de instantes.

¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!

SLAVIA PRAHA XI: Stanek; Holes, Zima, Chaloupek, Kusej; Moses, Sadílek; Dorley, Provod, Sanyang; Chorý.

BARCELONA XI: Joan García; Koundé, Gerard Martín, Eric García, Balde; Pedri, Frenkie De Jong; Bardghji, Fermín López, Raphinha; Lewandowski.

Imagen
Imagen
¡ASÍ BARCELONA SE PREPARÓ PARA HOY!

Pensando en lo que será el partido por Champions League con Slavia Praga. El cuadro culé, trabajó de esta forma.

¡LA HISTORIA AL DÍA DE HOY!

El Barcelona visita al Slavia Praga y el recuerdo de la última vez que se enfrentaron es impactante. De aquel once titular, hoy solo permanece en el cuadro culé, su capitán Frenkie de Jong.

Imagen

¡RECUERDOS DEL PASADO!

Barcelona antes ya supo jugar contra el Slavia Praga, con cracks que ahora no existen en la plantilla.

¡BIENVENIDOS TODOS A ESTE PARTIDO!

Hoy nos trae un duelo internacional entre Slavia Praga y Barcelona. La Champions League nos tiene juntos, en una jornada que puede tener muchos goles.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Slavia Praga vs. Barcelona EN VIVO por la UEFA Champions League.
Slavia Praga vs. Barcelona EN VIVO por la UEFA Champions League.

El Barcelona estará visitando el Fortuna Arena con el objetivo de sellar su clasificación directa a los octavos de final. Tras el reciente tropiezo liguero, los de Hansi Flick necesitan recuperar la pegada y el dominio que los ha caracterizado esta temporada.

Así llega el FC Barcelona y Slavia Praga

El Slavia Praga, líder sólido en su liga local, busca dar la sorpresa ante su afición aprovechando su gran despliegue físico. El conjunto checo sabe que puntuar frente a un gigante europeo es vital para mantenerse en los puestos de play-off de la tabla general.

La baja de Lamine Yamal por sanción obliga a Flick a retocar su tridente ofensivo, dando mayor responsabilidad a un Raphinha en estado de gracia. En la medular, la visión de Pedri y el equilibrio de Casadó serán fundamentales para romper la presión alta que proponen los locales.

Se espera un duelo de alta intensidad donde el control de las transiciones determinará el éxito del conjunto azulgrana en territorio checo. El Barça parte como favorito, pero no puede permitirse concesiones defensivas ante un rival que no tiene nada que perder.

Imagen
FC Barcelona llega con bajas para este partido de Champions League. (Foto: X).

¿Cuándo y a qué hora es el Slavia Praga vs. Barcelona?

El enfrentamiento entre el Slavia Praga y el FC Barcelona por la séptima jornada de la Champions League se disputa este miércoles 21 de enero de 2026 a las 21:00 horas de España. En el resto del mundo, el pitazo inicial será a las 14:00 en México, 15:00 en Colombia y Perú, 17:00 en Argentina y Chile, y a las 15:00 ET en los Estados Unidos.

¿Qué canales transmitirán el Slavia Praga vs. Barcelona?

Para que no te pierdas ningún detalle, aquí tienes la guía de canales para ver el Slavia Praga vs. Barcelona hoy a nivel mundial. En España, el partido se transmite en exclusiva a través de Movistar Liga de Campeones. En Sudamérica, la señal oficial es ESPN (con ESPN 2 en Argentina, como también Disney+ Premium), mientras que en México se podrá ver por Fox One y HBO Max. Para los aficionados en Estados Unidos, el encuentro estará disponible en Paramount+, TUDN y DAZN. Además, en gran parte de Latinoamérica y Centroamérica, la plataforma de streaming Disney+ Premium llevará el duelo en vivo para todos sus suscriptores. Además del minuto a minuto de Bolavip Perú.

DATOS CLAVES

  • FC Barcelona visita al Slavia Praga hoy miércoles 21 de enero de 2026.
  • El partido inicia a las 15:00 horas en Perú y 21:00 en España.
  • La transmisión oficial será por ESPN, Disney+ Premium y Movistar Liga de Campeones.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
