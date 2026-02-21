La interna de Alianza Lima sumó un nuevo capítulo de tensión. En pleno duelo ante Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú, el delantero argentino Federico Girotti protagonizó un momento que no pasó desapercibido y que ya genera fuerte ruido en el entorno blanquiazul.

Según reveló la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, el atacante perdió la compostura luego de notar que el técnico Pablo Guede realizó la última modificación del equipo sin incluirlo. Con todas las variantes agotadas, Girotti quedó automáticamente sin opciones de ingresar al campo, lo que desató su visible molestia desde el banco.

Las cámaras captaron el instante exacto en que el delantero argentino reaccionó con furia y pateó una botella, evidenciando su frustración por la decisión técnica. La escena rápidamente se viralizó entre hinchas y en redes sociales, donde el debate se encendió sobre el manejo del plantel y el clima interno en Matute.

Desde el comando técnico no hubo, por ahora, un pronunciamiento oficial sobre el episodio. Sin embargo, puertas adentro se interpreta como un gesto de calentura propio de la competencia, aunque en el entorno aliancista hay quienes consideran que este tipo de reacciones pueden reflejar un malestar más profundo.

Federico Girotti estalló con Pablo Guede tras no jugar el Alianza vs. Boys

El episodio deja una pregunta abierta en Alianza Lima: ¿fue solo un momento de frustración o la señal de una interna que empieza a tensionarse? Lo cierto es que la imagen del delantero argentino ya instaló la polémica y el vestuario blanquiazul vuelve a quedar bajo la lupa.

En lo deportivo, el equipo logró imponerse por la mínima diferencia, pero el foco mediático se desvió hacia la actitud de Girotti y la lectura de partido de Guede. La gestión de egos y minutos empieza a convertirse en un tema sensible para un plantel que aspira a pelear el Torneo Apertura 2026.

Así anunció Alianza el triunfo ante Boys. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo tiene contrato Pablo Guede en Alianza Lima?

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según la información oficial de Transfermarkt. Pero, se estima que su vínculo se corte antes por los resultados que está obteniendo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Federico Girotti en Alianza Lima?

Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según la última información de Transfermarkt. Hay que recordar que el delantero firmó por los íntimos en enero del 2026, pero todavía no despega como el gran goleador que es.

Datos claves

Federico Girotti pateó una botella al no ingresar en el duelo contra Sport Boys.

El técnico Pablo Guede agotó los cambios sin incluir al delantero en la fecha 4.

Alianza Lima ganó por la mínima diferencia durante el Torneo Apertura 2026 de Perú.

