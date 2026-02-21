Es tendencia:
Con Alianza Lima y San Martín, así se juega la final y el tercer puesto del Sudamericano de Clubes: día y horarios

Veamos los detalles respecto a los próximos partidos de Alianza Lima y San Martín en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Por Renato Pérez

San Martín y Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.
© Composición BOLAVIP.San Martín y Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 ingresó a su etapa final y en las próximas horas se disputarán los partidos definitorios. Con Alianza Lima y San Martín presentes en el último día de competición, a continuación vamos a conocer todos los detalles de los duelos que restan por disputarse el próximo domingo 22 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes.

En principio, es importante tener en cuenta que San Martín jugará por el tercer puesto en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Lamentablemente, las ‘Santas‘ perdieron en la llave de semifinales ante Osasco de Brasil por un contundente 3-0 que se desglosó en parciales de 27-25, 25-23 y 25-18.

Fuente: Movistar Deportes.
Fuente: Movistar Deportes.

Por otro lado, Alianza Lima enfrentó a Sesi Bauru y el partido terminó siendo a favor del equipo brasileño por un contundente 3-0 en parciales divididos de la siguiente manera: 25-12, 25-20 y 28-26. Entonces, como consecuencia de ello es que el vóley peruano no tendrá representantes en el próximo mundial.

Fuente: Alianza Lima Vóley.
Fuente: Alianza Lima Vóley.

Así se jugará la final y el tercer puesto en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Domingo 22 de febrero

Tercer puesto:

  • Alianza Lima vs. San Martín | 17:00 horas | Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes

Final:

  • Osasco vs. Sesi Bauru | 19:30 horas | Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes
¿Dónde ver los partidos de la final y el tercer puesto del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Los partidos por la final y el tercer puesto del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se verán a través de las señales oficiales de ‘Latina TV‘ y de los canales digitales de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Además, no olvidar que podrás seguir y vivir todas las incidencias de ambos encuentros por medio del clásico minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima y San Martín disputarán el tercer puesto el domingo 22 de febrero.
  • El partido por el tercer lugar será a las 17:00 horas en el Coliseo Lucha Fuentes.
  • La final del torneo se definirá entre los clubes brasileños Osasco y Sesi Bauru.
Renato Pérez
Renato Pérez
