Tras opinar del escándalo Vinicius-Prestianni, Jose Mourinho denunció al árbitro por su expulsión

El partido de ida de los Playoffs entre Benfica y Real Madrid ha desatado todo tipo de comentarios, acusaciones y polémicas. El triunfo 1-0 de los ‘Merengues’ en el Estádio Da Luz de Lisboa quedó en un segundo plano debido a la fuerte acusación de Vinícius Júnior contra Gianluca Prestianni por un insulto racista. Ahora, se sumó Jose Mourinho con su opinión, pero también con otra denuncia.

Jose Mourinho, entrenador de Benfica, habló sobre la polémica entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni. Habló con ambos jugadores, pero decidió no apoyar a ninguno de los dos futbolistas. Expuso su decisión en base a su propio pensamiento respecto a lo sucedido.

“Yo he hablado con los dos: Vinícius me dice una cosa y Prestianni me dice otra cosa. La única cosa que sé es que hasta el gol era un gran partido con un Benfica que ha entrado bien y con un Madrid fortísimo que, después, ha iniciado a cambiar el partido a partir del minuto 30-35, Vinícius marca un gol que sólo Vinícius o Mbappé pueden marcar”, dijo ante las cámaras de ESPN.

Luego, apuntó contra Vini Jr. por su festejo tanto en dicha charla como en rueda de prensa. “¿En cuántos estadios ha tenido problemas Vinícius Júnior? No puede ser que marque un gol y se dirija a una grada llena con más de 60.000 espectadores“, insistió. A pesar de que el brasileño sufrió un presunto acto racista en su contra, ‘Mou’ le reclama por las actitudes en donde suele ser reincidente.

Jose Mourinho denunció al árbitro François Letexier por su expulsión

Mourinho vio la tarjeta roja en el segundo tiempo del partido entre Benfica y Real Madrid. Por este motivo, no podrá estar en el banco de suplentes en la vuelta en el Santiago Bernabéu. Vio una doble tarjeta amarilla del árbitro François Letexier, aunque cuestionó su desempeño y hasta denunció que tenía una presunta orden de no amonestar a los jugadores ‘merengues’.

“El árbitro tenía un papel en el que decía que Tchouaméni, Huijsen, Carreras… no podían ver la amarilla. Él sabía perfectamente a quién le podía sacar amarilla y a quién no. Tengo 1.400 partidos en el banquillo y él lo sabía perfectamente“, denunció ‘The Special One’.

Si alguno de estos futbolistas veía una amonestación, podía perderse el partido de vuelta en el estadio del Real Madrid. Por eso, Mourinho cuestionó a Letexier y lo criticó a tal punto que vio la roja. De todas maneras, en medio del escándalo Vinícius-Prestianni estas palabras del DT portugués también hacen ruido.

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Benfica?

Real Madrid y Benfica se enfrentarán en el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 el próximo miércoles 25 de febrero desde las 21:00 horas local (15:00 horas Lima, Perú) en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto ‘merengue’ está 1-0 arriba en la serie y contará con la ventaja de la localía.

