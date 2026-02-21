¿Por qué no arranca el partido Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo por las semifinales del Rio Open?

Ignacio Buse, actual número 91 del mundo, se enfrenta este sábado 21 de febrero al chileno Alejandro Tabilo (68º del ranking ATP) por la semifinal del Rio Open 2026. El peruano busca su primera final ATP, mientras que el chileno quiere ganarle por tercera vez para meterse en la definición del certamen brasileño.

Ignacio Buse está en una grandiosa semana en este ATP 500 de Río de Janeiro. Eliminó a los locales Igor Marcondes (348º), al favorito João Fonseca (38º) y al italiano Matteo Berrettini (57º) en partidos a tres sets. La perseverancia y el buen juego del crédito de Lima le han permitido llegar a esta instancia de semifinales.

Ahora, le toca enfrentar a un duro Alejandro Tabilo, que viene con buen tenis tras superar al estadounidense Emilio Nava (76º), al italiano Francesco Passaro (163º) y al argentino Thiago Agustín Tirante (92º). El chileno va en busca de la final y del cuarto título en su carrera.

¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo por la semifinal del Rio Open?

El partido de Ignacio Buse y Alejandro Tabilo, por la segunda semifinal del Rio Open 2026 está programado que arranque a las 19:00 horas local y de Chile (17:00 horas de Lima, Perú). Sin embargo, todo depende de que tanto se alargue la primera semifinal que protagonizan Tomás Etcheverry (51º) y Vit Kopriva (87º), ya que se juegan en el mismo Estadio, el Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.

¿Dónde ver en vivo las semifinales del Rio Open 2026?

Como todo el torneo, los partidos de semifinales entre Tomás Etchverry y Vit Kopriva y el de Ignacio Buse ante Alejandro Tabilo se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Disney+ Premium.