Es tendencia:
logotipo del encabezado
Rio Open

¿Por qué no arranca el partido Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo por las semifinales del Rio Open?

El duelo entre el peruano y el chileno por la semifinal del ATP 500 de Río de Janeiro está demorado. Sigue todos los detalles.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Ignacio Buse y Alejandro Tabilo disputan la segunda semifinal del Rio Open 2026.
© Getty ImagesIgnacio Buse y Alejandro Tabilo disputan la segunda semifinal del Rio Open 2026.

Ignacio Buse, actual número 91 del mundo, se enfrenta este sábado 21 de febrero al chileno Alejandro Tabilo (68º del ranking ATP) por la semifinal del Rio Open 2026. El peruano busca su primera final ATP, mientras que el chileno quiere ganarle por tercera vez para meterse en la definición del certamen brasileño.

Ignacio Buse está en una grandiosa semana en este ATP 500 de Río de Janeiro. Eliminó a los locales Igor Marcondes (348º), al favorito João Fonseca (38º) y al italiano Matteo Berrettini (57º) en partidos a tres sets. La perseverancia y el buen juego del crédito de Lima le han permitido llegar a esta instancia de semifinales.

Ahora, le toca enfrentar a un duro Alejandro Tabilo, que viene con buen tenis tras superar al estadounidense Emilio Nava (76º), al italiano Francesco Passaro (163º) y al argentino Thiago Agustín Tirante (92º). El chileno va en busca de la final y del cuarto título en su carrera.

¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo por la semifinal del Rio Open?

El partido de Ignacio Buse y Alejandro Tabilo, por la segunda semifinal del Rio Open 2026 está programado que arranque a las 19:00 horas local y de Chile (17:00 horas de Lima, Perú). Sin embargo, todo depende de que tanto se alargue la primera semifinal que protagonizan Tomás Etcheverry (51º) y Vit Kopriva (87º), ya que se juegan en el mismo Estadio, el Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.

¿Dónde ver en vivo las semifinales del Rio Open 2026?

Como todo el torneo, los partidos de semifinales entre Tomás Etchverry y Vit Kopriva y el de Ignacio Buse ante Alejandro Tabilo se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

Publicidad

EL PARTIDO ENTRE IGNACIO BUSE Y ALEJANDRO TABILO NO ARRANCARÁ AÚN

Si bien estaba estipulado para arrancar a las 19:00 horas local (17:00 horas de Lima, Perú), el partido entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo está demorado debido a la lluvia fuerte que hay en Río de Janeiro. De hecho, la otra semifinal entre Vit Kopriva y Tomás Etcheverry también está suspendido cuando el checo ganaba 5-4 y saque.

La organización del Río Open espera que la lluvia calme para que los jugadores puedan presentarse. Por lo pronto, para acelerar tiempos, el duelo entre el peruano y el chileno pasó a la Cancha 1 y no se jugará en el Estadio Guga Kuerten.

CAMBIAN EL ESTADIO PARA IGNACIO BUSE VS. ALEJANDRO TABILO

La organización del Río Open anunció que el partido entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo se jugará en la Cancha 1 debido a las demoras por la lluvia. De todas maneras, sigue lloviendo en Río y, en todo caso, puede llegar a suspenderse toda la jornada si no mejoran las condiciones.

Tweet placeholder

IGNACIO BUSE METERÁ UN ASCENSO IMPRESIONANTE EN EL RANKING ATP

Si bien empezó el Rio Open en el puesto 91 del ranking ATP, Ignacio Buse ya se aseguró un subidón muy importante. Tras la victoria ante Matteo Berrettini, se aseguró iniciar la próxima semana como el nuevo 66º del mundo.

Dicha posición puede cambiar rotundamente dependiendo de su suerte en sus próximos partidos en este torneo. Si vence a Alejandro Tabilo, subirá al puesto 53 y, si llega a ser campeón de este ATP 500, será 41º, según datos del periodista José Morón.

JORNADA DEMORADA POR LA LLUVIA

La lluvia, como viene siendo en los últimos días, demora la jornada de sábado. Vit Kopriva le ganaba 5-4 a Tomás Etcheverry y debía sacar para quedarse con el primer set. En ese momento, se suspendió el partido debido a una intensa lluvia en Río.

IGNACIO BUSE BUSCA SU PRIMER TRIUNFO ANTE ALEJANDRO TABILO

Se han enfrentado en dos ocasiones y las dos veces ganó Alejandro Tabilo: el primero fue en el Challenger de Brasilia en 2023 (6-4 y 7-6) y el segundo por el Round Robin de la Copa Davis 2024 (2-6, 6-3 y 6-2).

Publicidad

BUSE Y TABILO ESPERAN AL FINAL DE LA PRIMERA SEMIFINAL

El partido entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo está programado para las 19:00 horas local y de Chile (17:00 horas de Lima, Perú). Sin embargo, puede jugarse más tarde en caso de que la primera semifinal entre Tomás Etcheverry y Vit Kopriva se extienda de ese horario.

IGNACIO BUSE VA POR SU PRIMERA FINAL ATP

Ignacio Buse se enfrenta al duro Alejandro Tabilo en la segunda semifinal del Rio Open 2026, que se disputa en el Jockey Club Brasileiro de Río de Janeiro. El Estadio Guga Kuerten recibirá a ambos tenistas en el cierre de la jornada del sábado.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
Lee también
Perú se crece en el tenis: Ignacio Buse y Gonzalo Bueno avanzan a paso firme en sus torneos
Tenis

Perú se crece en el tenis: Ignacio Buse y Gonzalo Bueno avanzan a paso firme en sus torneos

Juan Pablo Varrillas logra el triunfo más lindo de su vida en Buenos Aires
Otros

Juan Pablo Varrillas logra el triunfo más lindo de su vida en Buenos Aires

Mientras Carlos Alcaraz ganó 15 millones de dólares en 2025, estas son las ganancias de Ignacio Buse
Tenis

Mientras Carlos Alcaraz ganó 15 millones de dólares en 2025, estas son las ganancias de Ignacio Buse

Ignacio Buse perdió en semifinales en Cancún y ahora debe pensar en el US Open
Tenis

Ignacio Buse perdió en semifinales en Cancún y ahora debe pensar en el US Open

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo