SIGUE EN VIVO el duelo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará hoy, sábado 21 de febrero, en las instalaciones del estadio Alberto Gallardo desde las 16:00 horas de Perú, con transmisión a través de L1 MAX por DirecTV y Movistar TV.
Sporting Cristal 0-2 Universitario EN VIVO y GRATIS vía L1 MAX por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
Ambos equipos buscarán quedarse con los tres puntos para mejorar su posición en la tabla. Sigue el minuto a minuto.
46' Dura falta de Martín Távara contra Jairo Concha
El volante 'crema' queda tendido sobre el gramado tras el golpe. Se reanuda el partido.
¡Inició el segundo tiempo!
Ya se juega la segunda mitad del encuentro.
45+3' ¡Final del primer tiempo!
Final accidentado del primer tiempo tras un choque entre Lutiger y Romero. Ambos equipos se retiran del campo y Universitario lo gana 2-0.
43' Tarjeta amarilla para Universitario
El portero de Universitario demoró deliberadamente el saque desde su área y, ante esa acción, el juez decidió mostrarle la tarjeta amarilla.
39' Tarjeta amarilla para Sporting Cristal
Santiago González perdió la calma y terminó siendo amonestado con tarjeta amarilla tras cometer una infracción.
35' Jairo Concha casi anota el 3-0 para Universitario
34' ¡Vizeu falla jugada clara para Cristal!
El atacante de Sporting Cristal desperdició una oportunidad inmejorable para convertir frente a Universitario.
29' ¡GOOOL DE UNIVERSITARIO!
Alex Valera, de penal, pone el 2-0 a favor de Universitario.
27' ¡Penal para Universitario!
Dura falta de Felipe Vizeu sobre Caín Fara.
17' Falta contra Távara y tiro libre para Sporting Cristal
Peligro en el arco de Universitario.
14' Imprecisiones en Sporting Cristal
Los dos equipos muestran imprecisiones en la circulación del balón, especialmente el conjunto 'celeste'.
8' ¡GOOOL DE UNIVERSITARIO!
Gol de José Carabalí tras un excelente pase de Lisandro Alzugaray.
4' Cristal genera peligro en área rival
Potente disparo de Yoshimar Yotún que finalmente se desvió luego de impactar en la espalda de Williams Riveros.
2' Falta de José Carabalí
Falta del lateral ecuatoriano que termina en falta sobre un atacante del cuadro 'rimense'. Tiro libre para Cristal.
¡Inició el partido!
Ya se juega el partido entre 'cremas' y 'celestes' en el Rímac.
¡Salen ambos equipos al campo de juego!
Sporting Cristal y Universitario ya están listos para iniciar el partido más importante de la fecha.
Ambos equipos realizan trabajos precompetitivos
Sporting Cristal y Universitario ya están en el campo de juego realizando el calentamiento previo.
¡Hinchas de Sporting Cristal dicen presente en el Rímac!
¡Alineación confirmada de Universitario!
Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
¡Alineación confirmada de Sporting Cristal!
Enríquez; Cruz, Araujo, Lutiger, Cristiano; Cazonatti, Távara, Yotún; Castro, Gonzalez y Vizeu.
¡Universitario ya está en el estadio Alberto Gallardo!
Banderazo de la hinchada de Universitario previo al duelo ante Sporting Cristal
Así despiden los hinchas 'crema' a su equipo previo al duelo en el estadio Alberto Gallardo.
Últimos enfrentamientos entre ambos equipos
- Sporting Cristal 0-1 Universitario / Liga 1 2025
- Universitario 2-0 Sporting Cristal / Liga 1 2025
- Sporting Cristal 2-1 Universitario / Liga 1 2024
- Universitario 4-1 Sporting Cristal / Liga 1 2024
- Sporting Cristal 0-0 Universitario / Liga 1 2023
¿Cómo llega Universitario?
Universitario de Deportes se mantiene como uno de los equipos invictos del Torneo Apertura 2026 y llega tras vencer 2-1 a Cienciano en el estadio Monumental. El plantel dirigido por Javier Rabanal está completo y espera imponerse en territorio de los 'rimenses'.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
Sporting Cristal llega a este compromiso tras un exigente duelo ante 2 de Mayo en Paraguay por la Copa Libertadores, que terminó 2-2 dejando la serie abierta en el torneo continental. En la Liga 1, los 'celestes' se impusieron 0-2 a Juan Pablo II en Chongoyape.
Terna arbitral del partido
- Árbitro: Edwin Ordóñez
- Juez de línea 1: Michael Orué
- Juez de línea 2: Enrique Pinto
- Cuarto árbitro: Alexander Blas Zapata
- Asesor: Jorge Jaimes Aldave
- VAR: Fernando Legario
- AVAR: Jesús Sánchez Cabrera
- Manager: Marlene Leyton Loayza
Posible alineación de Universitario
Diego Romero; César Inga, William Riveros, Caín Fara; Jesús Castillo, Andy Polo, Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
Posible alineación de Sporting Cristal
Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Martín Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Universitario?
La cobertura del encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes estará disponible a través de las pantallas de L1 MAX. Este canal se puede sintonizar en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Zapping y Bitel.
- Canadá: Fanatiz
- México: Fanatiz
- Perú: Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- Estados Unidos: Fanatiz USA
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Universitario?
El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes tiene previsto iniciar a las 16:00 horas de Perú. Estos son los horarios en el resto de países:
- México: 15:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 16:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 17:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 18:00 horas
- España: 22:00 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Sporting Cristal y Universitario!
Buen día, lectores de Bolavip Perú. Aquí les traemos el seguimiento en minuto a minuto del encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.