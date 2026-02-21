Sporting Cristal 0-2 Universitario EN VIVO y GRATIS vía L1 MAX por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Buen día, lectores de Bolavip Perú . Aquí les traemos el seguimiento en minuto a minuto del encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes tiene previsto iniciar a las 16:00 horas de Perú . Estos son los horarios en el resto de países:

La cobertura del encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes estará disponible a través de las pantallas de L1 MAX . Este canal se puede sintonizar en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Zapping y Bitel .

Sporting Cristal llega a este compromiso tras un exigente duelo ante 2 de Mayo en Paraguay por la Copa Libertadores, que terminó 2-2 dejando la serie abierta en el torneo continental. En la Liga 1, los 'celestes' se impusieron 0-2 a Juan Pablo II en Chongoyape.

Universitario de Deportes se mantiene como uno de los equipos invictos del Torneo Apertura 2026 y llega tras vencer 2-1 a Cienciano en el estadio Monumental. El plantel dirigido por Javier Rabanal está completo y espera imponerse en territorio de los 'rimenses'.

El mediocampista crema probó desde fuera del área y estuvo muy cerca de marcar, aunque su remate terminó saliendo desviado.

El portero de Universitario demoró deliberadamente el saque desde su área y, ante esa acción, el juez decidió mostrarle la tarjeta amarilla.

