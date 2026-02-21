Javier Rabanal fue autocrítico y explicó por qué Sporting Cristal le empató a Universitario

Javier Rabanal, director técnico de Universitario de Deportes, se mostró autocrítico por el empate 2-2 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 4 del Torneo Apertura 2026. Es que la ‘U’ dejó escapar una ventaja de 2-0 y, en el segundo tiempo, los ‘Celestes’ llegaron a la igualdad por algunos errores propios.

Publicidad

Publicidad

En el partido, Universitario parecía tener controlada la ventaja con los tantos de José Carabalí y Álex Valera (de penal), pero dejó venir mucho a Sporting Cristal. A su vez, los cambios realizados por Javier Rabanal no ayudaron a que el equipo sostenga el balón. Por eso, el local pudo adueñarse del juego y terminó llegando al empate por los goles de Leandro Sosa y el penal de Yoshimar Yotún.

Tras el partido, se vio a un ofuscado, pero autocrítico Javier Rabanal por el resultado que se les escapó. “Los jugadores tienen que estar al 100% porque está claro que los cambios han disminuido el nivel del equipo dramáticamente“, empezó diciendo, apuntando a los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo, José Rivera, Edison Flores, Hugo Ancajima y Jorge Murrugarra.

Publicidad

Publicidad

“No hemos logrado dar cuatro pases consecutivos a pesar de haber metido un mediocentro más, que eran Jesús Castillo y Murrugarra, y hemos perdido el control del partido”, analizó en primera instancia. Y fue autocrítico: “Es 100 por ciento mi responsabilidad. tengo que saber que estoy al frente de Universitario, que tengo una buena plantilla y soy yo quien tiene que convencerlos de que no solo son 11 jugadores los que juegan“.

Tweet placeholder

“No hemos sabido marcar en las ocasiones que tuvimos. Luego, incomprensiblemente, nos metimos atrás mucho antes de que quitáramos un delantero. Creo que nos hemos equivocado metiendo tantos balones por dentro buscando a Valera (…) Deberemos analizar en qué momento se decidió que nos metiéramos tan atrás”, continuó con su análisis.

Publicidad

Publicidad

ver también Hinchas de Universitario explotan contra Javier Rabanal y 4 jugadores por el empate ante Sporting Cristal: “Regalaste el partido”

“No había indicación de meternos atrás, aun con los delanteros lo hicimos. El equipo está muy hecho a esos tres centrales y allí entra Ancajima, ya que a Concha no le daba para defender. Debimos tener más posibilidades para salir a la contra, pero hemos intentado la solución que todos entendíamos para defender el arco y, al final, hicimos todo al revés”, cuestionó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes por la Liga 1?

Universitario de Deportes tendrá ocho días para trabajar su próximo partido, aunque el rival no será para nada sencillo. Es que enfrentará el domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas a FC Cajamarca en el Estadio Monumental de Lima.

Así, el equipo de Javier Rabanal deberá enfrentar a los cajamarquinos, que vienen de ganarle a FBC Melgar por 3-1 con un hat-trick de Hernán Barcos, su máxima figura.

Publicidad

Publicidad

Datos claves