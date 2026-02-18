¡Gol de Julián Álvarez! EN VIVO Brujas 3-3 Atlético Madrid por la ida de los Playoffs en Champions League: GRATIS vía ESPN 2 y Disney+

El Atlético de Madrid visita Bélgica con el objetivo de dar un golpe de autoridad en esta fase eliminatoria de la Champions League. El equipo de Diego Simeone llega en un momento de solidez defensiva, buscando un resultado que le permita gestionar la vuelta con tranquilidad en el Metropolitano.
Por su parte, el Club Brujas intentará hacer valer su localía en el Estadio Jan Breydel para sorprender a uno de los favoritos del torneo. El conjunto belga ha demostrado ser un rival incómodo en casa, apoyado en un sistema táctico que prioriza las transiciones rápidas y la presión alta.
Así llega el Atlético Madrid y Brujas
La gran expectativa recae sobre las figuras ofensivas del conjunto colchonero, especialmente en la conexión entre sus mediocampistas y los delanteros. Se espera que el Atleti mantenga su identidad competitiva, tratando de dominar el ritmo del juego y aprovechar cualquier error en la salida del rival.
Este duelo promete ser una batalla estratégica donde el control del mediocampo será fundamental para inclinar la balanza. Ambos clubes saben que un error en estas instancias puede ser definitivo, por lo que la concentración será el factor clave durante los noventa minutos.
¿Cuándo y a qué hora se juega el Brujas vs. Atlético Madrid?
El partido entre el Brujas y el Atlético de Madrid se disputa hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, a las 21:00 horas de España, lo que equivale a las 14:00 en México, las 15:00 en Colombia, Perú y Ecuador, y las 17:00 en Argentina, Chile y Uruguay.
¿Qué canales transmitirán el el Brujas vs. Atlético Madrid?
La transmisión del partido entre el Brujas y el Atlético de Madrid estará disponible en España a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+, mientras que en México se podrá seguir exclusivamente por la señal de FOX One. Para el resto de Latinoamérica, la cobertura en televisión correrá a cargo de ESPN (con variaciones entre sus señales ESPN 2 y ESPN Extra), y en streaming mediante la plataforma Disney+; por su parte, en Estados Unidos los derechos pertenecen a Paramount+, CBS Sports y Fubo. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.
