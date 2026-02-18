¡Gol de Julián Álvarez! EN VIVO Brujas 3-3 Atlético Madrid por la ida de los Playoffs en Champions League: GRATIS vía ESPN 2 y Disney+

Atlético de Madrid estará jugando de visitante contra Club Brujas. Cotejo que corresponde a los playoffs de la UEFA Champions League.

El capitán del Atlético de Madrid, Koke, se pronunció antes del crucial enfrentamiento de Champions League contra el Brujas.

Griezmann y Sørloth compartieron una velada amena con integrantes de la Peña Atlética Belgian Club Atlético de Madrid, de la Peña Atlética de Bruselas 'Frente de Liberación Panadero Díaz' y de la Peña Atlética Diablos Rojiblancos. Este encuentro se llevó a cabo anoche, en la previa al partido que se disputará este miércoles.

El jugador español del Brujas, Alejandro Granados, advierte al Atlético de Madrid antes del partido en Bélgica. Granados recordó el buen desempeño de su equipo contra el Barcelona, señalando que "en una eliminatoria de ida y vuelta, todo es posible".

El equipo de Diego Pablo Simeone se encuentra en el recinto deportivo donde jugará contra Brujas.

Se sortean las responsabilidades para los capitanes. El partido entre Brujas y Atlético de Madrid, está por jugarse.

El equipo del Cholo Simeone por ahora, controla en lo absoluto el partido ante Brujas.

Antoine Griezmann dentro del área intentó servir para Julián Álvarez, pero no llegó el servicio a la zona de peligro. Rechazaron al tiro de esquina.

Dentro del área, en un balón alto, puso la mano Joaquin Seys. Dándole un penal a favor del Atlético Madrid.

Desde el punto penal se hizo, marca Julián Álvarez sin problema alguno. Gana con esto el cuadro español contra Brujas.

Brujas intenta llegar a la igualdad antes de que pase mucho tiempo. Por eso, se presenta la oportunidad de que se cuiden atrás.

Brujas está dominando ahora el duelo. Atlético Madrid se está defendiendo. Siendo Jan Oblak la figura principal ante los remates constantes.

Nicolò Tresoldi es el mejor elemento del duelo. Siendo lo suficientemente peligroso arriba. La defensa del Atlético Madrid no lo puede contener.

Antoine Griezmann condujo la pelota para servirle a Guiliano Simeone. Que probó con un disparo. Pero sin mayores problemas porque se fue ancho todo.

Después de sentir la presión alta de Brujas. Se intenta mostrar como un equipo superior. Por eso, mueven el balón de un lado a otro.

Mamadou Diakhon resolvió sin problemas por izquierda. Remató con derecha, y apenas desviado su disparo. Asustó a la defnesa del Atlético Madrid.

Gana una pelota en la mitad de la cancha. Quiere ir solo contra la defensa del Brujas. Pero sus compañeros no lo acompañan. Se disuelve todo.

Aún con una defensa metida atrás. Por las bandas intenta el cuadro belga, complicado a los futbolistas del Atlético Madrid.

Gran servicio de Julián Álvarez desde un tiro de esquina. Le quedó a Ademola Lookman tras un roce pequeño en el aire. Pone el 2-0 a favor del cuadro colchonero.

Atlético Madrid lo está ganando 2-0 con goles de Julián Álvarez y Ademola Lookman. En un partido que parecía más complicado por lo batallador que es Brujas.

Empezó esta segunda parte con la misma temática del primero. Atacando por las bandas. Mamadou Diakhon centró, pero contuvo Jan Oblak sin problemas.

Después de varios intento, llegó el descuento del cuadro belga. Raphael Onyedika logró marcar el primero. Tras defensa de Jan Oblak, que no puede sacar la pelota.

Brujas después del empate está listo para plantarle cara al Atlético Madrid. Más vivo que nunca. Todos sus ataques son peligrosos.

Atlético Madrid está luchando ahora en la mitad de la cancha. Para que no se gesten los ataques del Brujas,

Aleksandar Stanković quedó dentro del área completamente solo. Su remate fue bastante débil. era el 3-2 a su favor.

Después de una jugada por la derecha, Joel Ordóñez marca en su propio arco. Buen centro de Llorente, y el defensor de Brujas juega para el cuadro español.

Atlético Madrid no quiere tener mayores sobresaltos. Por eso ahora no arriesga tanto en ofensiva. Defiende con los dientes Brujas.

Christos Tzolis finalmente suma en el marcador. 3-3 para el cuadro belga, que le da dolor de cabeza al Atlético Madrid. No estaba adelantado el atacante.

Gran jugada por la izquierda, le quedó a Christos Tzolis que definió perfecto. Pero todo está siendo visto por el VAR. Posible offside.

En un gran enfrentamiento por UEFA Champions League. Un enorme duelo nos regalaron Brujas y Atlético Madrid en esta jornada. Agradecemos a nuestros seguidores, por estar con nosotros en esta transmisión. Hasta un nuevo minuto a minuto, abrazo grande para todos.

El Atlético de Madrid visita Bélgica con el objetivo de dar un golpe de autoridad en esta fase eliminatoria de la Champions League. El equipo de Diego Simeone llega en un momento de solidez defensiva, buscando un resultado que le permita gestionar la vuelta con tranquilidad en el Metropolitano.

Por su parte, el Club Brujas intentará hacer valer su localía en el Estadio Jan Breydel para sorprender a uno de los favoritos del torneo. El conjunto belga ha demostrado ser un rival incómodo en casa, apoyado en un sistema táctico que prioriza las transiciones rápidas y la presión alta.

Así llega el Atlético Madrid y Brujas

La gran expectativa recae sobre las figuras ofensivas del conjunto colchonero, especialmente en la conexión entre sus mediocampistas y los delanteros. Se espera que el Atleti mantenga su identidad competitiva, tratando de dominar el ritmo del juego y aprovechar cualquier error en la salida del rival.

Este duelo promete ser una batalla estratégica donde el control del mediocampo será fundamental para inclinar la balanza. Ambos clubes saben que un error en estas instancias puede ser definitivo, por lo que la concentración será el factor clave durante los noventa minutos.

ver también ¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo hoy en Al Nassr ante FK Arkadag por la AFC Champions League Two?

¿Cuándo y a qué hora se juega el Brujas vs. Atlético Madrid?

El partido entre el Brujas y el Atlético de Madrid se disputa hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, a las 21:00 horas de España, lo que equivale a las 14:00 en México, las 15:00 en Colombia, Perú y Ecuador, y las 17:00 en Argentina, Chile y Uruguay.

¿Qué canales transmitirán el el Brujas vs. Atlético Madrid?

La transmisión del partido entre el Brujas y el Atlético de Madrid estará disponible en España a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+, mientras que en México se podrá seguir exclusivamente por la señal de FOX One. Para el resto de Latinoamérica, la cobertura en televisión correrá a cargo de ESPN (con variaciones entre sus señales ESPN 2 y ESPN Extra), y en streaming mediante la plataforma Disney+; por su parte, en Estados Unidos los derechos pertenecen a Paramount+, CBS Sports y Fubo. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

Atlético de Madrid en Brujas firmando a los aficionados. (Foto: X).

DATOS CLAVES