Bayern Múnich 0-0 Union Saint-Gilloise EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Bayern Múnich y Union Saint-Gilloise se enfrentan por la fecha 7 de la Fase Liga de la Champions League en el Allianz Arena. En la previa se habla de un enorme favoritismo por parte de los alemanes para quedarse con el triunfo y así mantenerse en los primeros puestos de la competencia; mientras que los belgas buscarán una victoria que les permita soñar con meterse a la revalidación.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partido del día de hoy, Bayern Múnich viene de vencer 3-1 a Sporting Lisboa, perder 3-1 frente a Arsenal en Londres y derrotar 2-1 a PSG en condición de visita. Por otro lado, Union Saint-Gilloise perdió 3-2 ante Olympique de Marsella, venció 1-0 a Galatasaray y cayó 3-1 contra Atlético de Madrid jugando en España.
¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League?
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League?
- Argentina | ESPN 3 y Disney Plus Premium
- Colombia, Ecuador y Venezuela | ESPN, Disney Plus Premium
- Resto de Sudamérica | ESPN 2, Disney Plus Premium
- España | Movistar Liga de Campeones 7
- México | FOX ONE
- Centroamérica | ESPN 5, Disney Plus Premium
- Estados Unidos | VIX Premium