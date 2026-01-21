Bayern Múnich 0-0 Union Saint-Gilloise EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Bayern Múnich y Union Saint-Gilloise se enfrentan el día de hoy por la Fase Liga de la Champions League en el Allianz Arena. A continuación, disfruta del minuto a minuto del partido.

El plantel alemán dijo presente en las inmediaciones del Allianz Arena y ahora se preparan físicamente en la previa del inicio del encuentro.

El equipo bávaro saltó al campo de juego para realizar los trabajos precompetitivos y así quedar listo para el partido frente a Union Saint-Gilloise.

El atacante colombiano será titular en el duelo entre Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise y en el calentamiento demostró toda su categoría.

Bayern Múnich y Union Saint-Gilloise pisan el gramado de juego del Allianz Arena y de fondo suena el imponente himno de la UEFA Champions League.

Bayern Múnich y Union Saint-Gilloise se enfrentan por la fecha 7 de la Fase Liga de la Champions League en el Allianz Arena. En la previa se habla de un enorme favoritismo por parte de los alemanes para quedarse con el triunfo y así mantenerse en los primeros puestos de la competencia; mientras que los belgas buscarán una victoria que les permita soñar con meterse a la revalidación.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido del día de hoy, Bayern Múnich viene de vencer 3-1 a Sporting Lisboa, perder 3-1 frente a Arsenal en Londres y derrotar 2-1 a PSG en condición de visita. Por otro lado, Union Saint-Gilloise perdió 3-2 ante Olympique de Marsella, venció 1-0 a Galatasaray y cayó 3-1 contra Atlético de Madrid jugando en España.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League?

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador

16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League?