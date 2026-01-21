Es tendencia:
Bayern Múnich 0-0 Union Saint-Gilloise EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Bayern Múnich y Union Saint-Gilloise se miden hoy por la Fase Liga de la Champions League en el Allianz Arena. Sigue el minuto a minuto del duelo.

1' ¡Empezó el partido!

Bayern Múnich y Union Saint-Gilloise disputan la primera etapa del partido en el Allianz Arena.

¡Los equipos salen al campo de juego!

Bayern Múnich y Union Saint-Gilloise pisan el gramado de juego del Allianz Arena y de fondo suena el imponente himno de la UEFA Champions League.

Image

¡Luis Díaz se prepara!

El atacante colombiano será titular en el duelo entre Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise y en el calentamiento demostró toda su categoría.

¡Calentamiento de Bayern Múnich!

El equipo bávaro saltó al campo de juego para realizar los trabajos precompetitivos y así quedar listo para el partido frente a Union Saint-Gilloise.

¡Llegada de Bayern Múnich!

El plantel alemán dijo presente en las inmediaciones del Allianz Arena y ahora se preparan físicamente en la previa del inicio del encuentro.

¡Alineación titular de Union Saint-Gilloise!

David Hubert preparó el siguiente equipo titular para visitar a Bayern Múnich.

Image

¡Alineación titular de Bayern Múnich!

Vincent Kompany alistó el siguiente equipo titular para enfrentar a Union Saint-Gilloise.

Image

¡Una vista increíble!

Así luce el Allianz Arena a minutos de que empiece el duelo entre Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise.

Image

¡Resultados previos!

Conoce a detalle cómo quedaron los partidos de Bayern Múnich y Union Saint-Gilloise durante la Fase Liga de la Champions League 2025-26.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise!

Bayern Múnich y Union Saint-Gilloise se enfrentan el día de hoy por la Fase Liga de la Champions League en el Allianz Arena. A continuación, disfruta del minuto a minuto del partido.

Image
Por Renato Pérez

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League.
© Getty Images.Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League.

Bayern Múnich y Union Saint-Gilloise se enfrentan por la fecha 7 de la Fase Liga de la Champions League en el Allianz Arena. En la previa se habla de un enorme favoritismo por parte de los alemanes para quedarse con el triunfo y así mantenerse en los primeros puestos de la competencia; mientras que los belgas buscarán una victoria que les permita soñar con meterse a la revalidación.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido del día de hoy, Bayern Múnich viene de vencer 3-1 a Sporting Lisboa, perder 3-1 frente a Arsenal en Londres y derrotar 2-1 a PSG en condición de visita. Por otro lado, Union Saint-Gilloise perdió 3-2 ante Olympique de Marsella, venció 1-0 a Galatasaray y cayó 3-1 contra Atlético de Madrid jugando en España.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League?

  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League?

  • Argentina | ESPN 3 y Disney Plus Premium
  • Colombia, Ecuador y Venezuela | ESPN, Disney Plus Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN 2, Disney Plus Premium
  • España | Movistar Liga de Campeones 7
  • México | FOX ONE
  • Centroamérica | ESPN 5, Disney Plus Premium
  • Estados Unidos | VIX Premium
