Mientras Alianza Lima sufre para ganar por un gol, Hernán Barcos marcó hat-trick ante Melgar

Hernán Barcos está en su mejor momento a pesar de la edad. El veterano delantero volvió a ser figura en FC Cajamarca, en el cual está haciendo las cosas muy bien. Esta vez su víctima fue Melgar, un equipo que comenzó bien el torneo. Pero que en esta oportunidad no pudo con el gran nivel del ‘Pirata’ que le logró anotar 3 goles.

El ‘Zorro Dorado’ venía perdiendo el partido contra el cuadro de Juan Reynoso. Pero de un momento a otro, apareció el ‘Pirata’ para dejar en claro que él es el salvador de este conjunto. A los 57 minutos ingresó el argentino y su primera anotación fue a los 77 minutos. Balón aéreo que domina muy bien, luego hace juegos en el balón para poder posicionarse bien y sacar un remate imposible para Carlos Cáceda.

Primer gol de Hernán Barcos:

El segundo llegaría a los 87 minutos por medio de una asistencia de Mauricio Arrasco, el ‘Pirata’ engancha dentro del área, remata y el balón termina chocando en un defensor que hace que el esférico entre despacio al arco. Por último, a los 91 minutos, tiro libre a favor de FC Cajamarca y terminó por mandarse con quizás uno de los goles de la fecha.

Golazo de tiro libre de Alianza Lima:

Alianza Lima extraña a Hernán Barco

Si hay un jugador que Alianza Lima no deja de extrañar es a Hernán Barcos. La directiva pensó que sería la solución para sus problemas dejar ir al ‘Pirata’, siendo uno de los más grandes errores y los números por lo menos han demostrado eso. Siendo el actual goleador del Torneo Apertura a pesar de estar en un equipo que recién ha ascendido.

En total, Barcos tiene 6 goles gracias a su buen rendimiento frente al conjunto ‘Dominó’. No obstante, si vemos los goleadores del conjunto de La Victoria, hoy Renzo Garcés y Paolo Guerrero son los grandes héroes de este equipo con 2 goles cada uno.

¿Qué dijo Hernán Barcos de Alianza Lima tras sus tres goles?

Luego de su gran jornada en la que logró anotar tres goles, aparte de también lograr una gran victoria. El delantero nacional habló con la prensa, la cual de forma indirecta le mencionó a Alianza Lima para poder ver su reacción del atacante argentino. Quien respondió con mucho cuidado y dejó en claro su momento.

Hernán Barcos hablando con la prensa (Foto: Captura L1 Max).

“Yo trabajo para FC Cajamarca”, fue lo que dijo el delantero debido a que este partido deja a los ‘Blanquiazules’ en la punta del Apertura con 10 puntos. Eso sí, Universitario de Deportes podría alcanzarlos si vence a Sporting Cristal. Mientras que UTC tendrían que hacer lo mismo ante ADT para poder pasarlos y ser el único en la punta.

