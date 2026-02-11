Los hinchas de Alianza Lima recuerdan a Hernán Barcos tras la eliminación en Copa Libertadores: “Perdón por siempre”

Alianza Lima de forma inesperada quedó eliminado de la Copa Libertadores. El cuadro ‘blanquiazul’ a pesar de ser un cuadro superior económicamente, no logró demostrar en la cancha ser superior al conjunto de 2 de Mayo. Esto hizo que una de los nombres que comiencen a sonar con fuerza por parte de la hinchada es la del ‘Pirata’.

Publicidad

Publicidad

Hernán Barcos es el hombre que ha hecho que la afición del cuadro ‘Blanquiazul’ se divida. Por un lado están los aficionados que no entienden como lo dejaron ir, por otro los que piensan que está bien su partida. Pero lo real es que en este choque hubo una acción que cambió el partido entero. El penal que Paolo Guerrero no se animó a patear y se lo dejó a Eryc Castillo.

Hinchas recuerdan a Hernán Barcos (Foto: X).

Muchos hinchas han comenzado a escribir y hablar del perdón a Hernán Barcos. Pues su salida fue algo que le dolió a varios aficionados, pero terminó siendo una decisión que costó caro. Ya que era uno de los líderes en el vestuario, algo que simplemente le faltó al cuadro de La Victoria que se termina yendo en primera ronda de la Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Hinchas recuerdan a Hernán Barcos (Foto: X).

Hinchas en contra de Paolo Guerrero

Resulta inevitable que se haga la comparativa entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Dos delanteros que hicieron varios goles la temporada pasada con la camiseta de Alianza Lima. Pero que ha uno lo terminaron viendo como un ídolo, mientras que al otro no le dieron ese espacio.

ver también ¡Matutazo! Alianza Lima empató 1-1 ante 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026: resumen goles

En el caso del ‘Depredador’, en este partido nadie entendió el hecho de dejar que el ecuatoriano Castillo termine pateando el penal. Siendo él quien venía pateando las penas máximas. Lo hizo justamente contra Sport Huancayo y Comerciantes Unidos. Sospechosamente en este juego tan importante se tomó una decisión extraña con un cambio de último minuto.

Publicidad

Publicidad

Castillo no tuvo la suficiente precisión para mandar el balón dentro del arco, acción que terminó de perjudicar al equipo. Ya que ese gol fallado hizo que las ansias le ganen al equipo, mientras que el cuadro de 2 de Mayo terminó ganando mucha confianza. Mejorando para el segundo tiempo, tanto así que a pesar del gol de Luis Advíncula nunca terminaron de bajar los brazos.

Datos Claves

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores tras no superar al club 2 de Mayo.

quedó eliminado de la Copa Libertadores tras no superar al club 2 de Mayo. El futbolista Eryc Castillo falló un tiro penal clave que perjudicó el resultado del equipo.

falló un tiro penal clave que perjudicó el resultado del equipo. Paolo Guerrero cedió la ejecución del penal pese a haber pateado ante Sport Huancayo recientemente.

Publicidad