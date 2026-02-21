“Ya perdimos el partido”: el mensaje que llega desde 2 de Mayo y que se festeja en Sporting Cristal

Sporting Cristal tiene un enorme objetivo en los próximos días cuando enfrente nuevamente a 2 de Mayo. Por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, los celestes saben que será una definición de vida o muerte y en donde el triunfo es imperativo para clasificar a una siguiente ronda. Ahora, desde el equipo paraguayo empiezan a padecer algunas cuestiones.

Si bien 2 de Mayo ha demostrado ser un equipo combativo y competitivo de acuerdo a sus estrategias de juego en la Copa Libertadores 2026, en la Liga Paraguaya no la pasan tan bien que digamos y recientemente perdieron 1-0 frente a Deportivo Recoleta por la fecha 6 del campeonato local. El duelo se disputó en el Estadio Río Parapití y los hinchas no recibieron una alegría.

Es más, como cereza del pastel y dando a entender que 2 de Mayo vendría sufriendo la doble competencia a la par, fue el entrenador Eduardo Ledesma quien prácticamente le dejó una ‘chiquita’ a sus jugadores por priorizar la Copa Libertadores a diferencia de la Liga Paraguaya. Claro que es una percepción del juego, pero los resultados revelan que podría estar dándose dicho escenario.

“Realmente lo que más queríamos era sumar de a tres. Hay varios partidos que venimos perdiendo. Un primer tiempo para el olvido, muy malo. Muy triste porque la sensación que damos es que elegimos qué torneo jugar. No puede ser que en un partido dejemos la vida y en el otro partido estemos sin ganas de jugar. Al regalar el primer tiempo ya perdimos el partido”; declaró Eduardo Ledesma en conferencia luego del caer 0-1 ante Deportivo Recoleta.

¿Cuándo y a qué hora será la vuelta entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Recordemos que el partido de ida entre 2 de Mayo vs. Sporting Cristal por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 quedó igualado 2-2 en el Estadio Río Parapití y ahora se viene el duelo de vuelta que desde la previa pinta para ser muy atractivo. Se jugará el próximo 24 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao y las entradas ya están a punto de agotarse.

Es importante destacar que en este tramo del torneo continental no se juegan tiempos suplementarios si es que continúa el empate y la tanda de penales será la vía para decir al clasificado. La fase de grupos es el objetivo de cada uno de los equipos, aunque todo parece indicar que por nivel de competencia y jerarquía es Sporting Cristal el gran favorito. En el fútbol todo puede pasar y quedan 90′.

