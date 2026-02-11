Alianza Lima 0-0 2 de Mayo EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN, Disney+ y Telefe: minuto a minuto

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco del partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, se espera un trámite de diversas emociones y que claramente contará con el apoyo de los hinchas blanquiazules. Eso sí, no la tendrán fácil ya que por ahora están abajo en la llave global tras perder 1-0 en el duelo jugado en Paraguay.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partidos de esta noche, Alianza Lima viene de derrotar a Comerciantes Unidos por 2-1 y vencer por el mismo marcador a Sport Huancayo en condición de visita, hablando de la Liga 1. Por otro lado, 2 de Mayo empató 0-0 ante Cerro Porteño jugando de locales y cayeron goleados 5-1 frente a Nacional en el marco de la Liga Paraguaya.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?
- 18:30 | México
- 19:30 | Colombia, Ecuador y Perú
- 19:30 | Estados Unidos (ET)
- 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 00:30 | España
¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?
- Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Disney+ Premium y Telefe
- Argentina | Fox Sports, Mi Telefe y Pluto TV
- Chile | Chilevisión, ESPN Premium y Pluto TV
- México y Centroamérica | ESPN 2, ESPN 4 y Pluto TV