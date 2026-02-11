Es tendencia:
Copa Libertadores

Alianza Lima 0-0 2 de Mayo EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN, Disney+ y Telefe: minuto a minuto

Alianza Lima y 2 de Mayo juegan en Matute por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Sigue el minuto a minuto del partido.

22' ¡Se la perdió Alianza Lima!

Tras un buen pivoteo por parte de Girotti, fue Guerrero quien remató al lado del arco de Martínez y no pudo concretar el 1-1 de la llave. Increíble, pero cierto.

20' ¡Tarjeta amarilla para Guerrero!

De manera increíble, el goleador de Alianza Lima fue amonestado por bloquear un saque del arquero Martínez.

18' ¡Remate de Castillo!

El extremo de Alianza Lima encaró por el sector izquierdo y probó desde el borde del área de 2 de Mayo. El balón se fue por encima del arco de Martínez.

17' ¡Se la perdió 2 de Mayo!

Alfonso estuvo a punto de anotar el 0-1 del partido tras un buen remate en área de Alianza Lima y luego fue Delvalle quien agarró el rebote para generar mucho más peligro.

16' ¡Córner fallido de Alianza Lima!

Vélez quiso centrar muy cerrado, aunque se pasó en la intención y el balón terminó por encima del arco defendido por Martínez.

11' ¡Aproximación de Alianza Lima!

Gentile llegó por el carril derecho y mandó un centro, pero no fue preciso y ninguno de sus compañeros aprovechó el balón aéreo.

7' ¡Aviso de 2 de Mayo!

Alianza quedó muy mal parado en defensa tras una pelota parada, Alfonso aprovechó su velocidad para sumarse al área rival y rematar con peligro. El balón fue bloqueado y se fue al córner.

3' ¡Aproximación de 2 de Mayo!

Alfonso llegó al área de Alianza Lima y remató con peligro. El balón se fue por encima del arco defendido por Duarte.

2' ¡Llegada de Alianza Lima!

Tras una combinación con Guerrero, apareció Girotti para rematar en área de 2 de Mayo y fue bloqueado por la defensa rival.

1' ¡Empezó el partido!

Alianza Lima y 2 de Mayo disputan el primer tiempo del encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva.

¡Salen los equipos!

Alianza Lima y 2 de Mayo dicen presente en el gramado de juego del Estadio Alejandro Villanueva a instantes de que empiece el partido.

¡Los equipos volvieron al vestuario!

Alianza Lima y 2 de Mayo regresaron a los camerinos para alistarse de cara a la salida oficial al campo de juego. Queda muy poco para el inicio del duelo.

¡Calentamiento de los equipos!

Alianza Lima y 2 de Mayo ultiman detalles en los trabajos precompetitivos a pocos minutos de que inicie el encuentro en Matute.

¡2 de Mayo presente en Matute!

Jugadores del equipo paraguayo pisan por primera vez el gramado de juego del Estadio Alejandro Villanueva a minutos del inicio de partido.

¡Alineación titular de 2 de Mayo!

Eduardo Ledesma alistó el siguiente equipo titular para visitar hoy a Alianza Lima en Matute: Martínez; Saiz, Alfonso, Ruiz Díaz, Gómez, Dávalos, Delvalle, Castro, Sanabria, Sosa y Romero.

¡Vestuario de 2 de Mayo!

El equipo paraguayo utilizará una indumentaria alterna para el duelo de hoy ante Alianza Lima.

¡Llegada de Alianza Lima!

El plantel blanquiazul dice presente en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva.

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a 2 de Mayo en Matute: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Carbajal; Chávez, Vélez, Castillo, Gentile; Girotti y Guerrero.

¡Una vista imponente!

Así luce el Estadio Alejandro Villanueva a minutos de que empiece el partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo.

Fuente: 2 de Mayo.

¡Alianza Lima en camino!

La delegación blanquiazul se dirige al Estadio Alejandro Villanueva a pocas horas de que empiece el duelo frente a 2 de Mayo.

¡Los convocados de hoy!

Alianza Lima y 2 de Mayo dispondrán de los siguientes jugadores para enfrentarse esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva.

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. 2 de Mayo!

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentan esta noche por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. A continuación, sigue las incidencias del partido.

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.
Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco del partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, se espera un trámite de diversas emociones y que claramente contará con el apoyo de los hinchas blanquiazules. Eso sí, no la tendrán fácil ya que por ahora están abajo en la llave global tras perder 1-0 en el duelo jugado en Paraguay.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partidos de esta noche, Alianza Lima viene de derrotar a Comerciantes Unidos por 2-1 y vencer por el mismo marcador a Sport Huancayo en condición de visita, hablando de la Liga 1. Por otro lado, 2 de Mayo empató 0-0 ante Cerro Porteño jugando de locales y cayeron goleados 5-1 frente a Nacional en el marco de la Liga Paraguaya.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

  • 18:30 | México
  • 19:30 | Colombia, Ecuador y Perú
  • 19:30 | Estados Unidos (ET)
  • 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:30 | España

¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

  • Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Disney+ Premium y Telefe
  • Argentina | Fox Sports, Mi Telefe y Pluto TV
  • Chile | Chilevisión, ESPN Premium y Pluto TV
  • México y Centroamérica | ESPN 2, ESPN 4 y Pluto TV
Renato Pérez
Renato Pérez
