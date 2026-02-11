Alianza Lima 0-0 2 de Mayo EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN, Disney+ y Telefe: minuto a minuto

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentan esta noche por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. A continuación, sigue las incidencias del partido.

Alianza Lima y 2 de Mayo regresaron a los camerinos para alistarse de cara a la salida oficial al campo de juego. Queda muy poco para el inicio del duelo.

Alianza quedó muy mal parado en defensa tras una pelota parada, Alfonso aprovechó su velocidad para sumarse al área rival y rematar con peligro. El balón fue bloqueado y se fue al córner.

Gentile llegó por el carril derecho y mandó un centro, pero no fue preciso y ninguno de sus compañeros aprovechó el balón aéreo.

Alfonso estuvo a punto de anotar el 0-1 del partido tras un buen remate en área de Alianza Lima y luego fue Delvalle quien agarró el rebote para generar mucho más peligro.

El extremo de Alianza Lima encaró por el sector izquierdo y probó desde el borde del área de 2 de Mayo. El balón se fue por encima del arco de Martínez.

Tras un buen pivoteo por parte de Girotti, fue Guerrero quien remató al lado del arco de Martínez y no pudo concretar el 1-1 de la llave. Increíble, pero cierto.

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco del partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, se espera un trámite de diversas emociones y que claramente contará con el apoyo de los hinchas blanquiazules. Eso sí, no la tendrán fácil ya que por ahora están abajo en la llave global tras perder 1-0 en el duelo jugado en Paraguay.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partidos de esta noche, Alianza Lima viene de derrotar a Comerciantes Unidos por 2-1 y vencer por el mismo marcador a Sport Huancayo en condición de visita, hablando de la Liga 1. Por otro lado, 2 de Mayo empató 0-0 ante Cerro Porteño jugando de locales y cayeron goleados 5-1 frente a Nacional en el marco de la Liga Paraguaya.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

18:30 | México

19:30 | Colombia, Ecuador y Perú

19:30 | Estados Unidos (ET)

21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:30 | España

