Mientras que a Alianza Lima lo cuestiona, el crack de Sporting Cristal que elogia Mr. Peet tras el duelo ante 2 de Mayo

El nivel de competencia en la Copa Libertadores siempre deja en evidencia a los equipos peruanos. Alianza Lima fue eliminado ante 2 de Mayo en la Fase 1 y ahora fue el turno de competencia para Sporting Cristal frente al mismo rival, así que las evaluaciones correspondientes están en el día a día. Uno de los que analizó dicho escenario fue el comunicador deportivo Peter Arévalo.

Publicidad

Publicidad

Sabiendo y recordando que durante los últimos días ha sido bastante crítico con Alianza Lima, peor aún con las decisiones tomadas por Pablo Guede, ahora el destacado periodista se rindió al ver a Cristiano Da Silva en el más reciente duelo entre 2 de Mayo vs. Sporting Cristal. A pesar del autogol cometido en el segundo tiempo, el brasileño generó muy buenos comentarios.

Tweet placeholder

“En el segundo tiempo, a partir de una buena proyección de Cristiano, repito que juega muy bien al fútbol. No estoy descubriendo absolutamente nada, juega muy bien al fútbol. Es un marcador, de esos marcadores distintos. Es un tipo que juega al fútbol. Producto de esa subida, ese criterio que tiene Cristiano, mete el centro hacia atrás, es un pase gol que luego fue penal”; dijo Mr. Peet en ‘Madrugol‘.

Publicidad

Publicidad

Y es que no podemos perder de vista que Cristiano Da Silva fue clave en el 1-0 de Sporting Cristal. Cuando los celestes ya tenían 10 hombres en la cancha tras la expulsión de Luis Iberico, el lateral brasileño armó una buena combinación con Yoshimar Yotún por el carril izquierdo. Luego, centró con precisión para Santiago González, quien remató y a la vez fue infraccionado en área rival.

Los desafíos que se le vienen muy pronto a Sporting Cristal

ver también “Lo va a demostrar”: Julio César Uribe confirmó quién será el reemplazo de Renato Solís en Sporting Cristal

Luego de empatar 2-2 ante 2 de Mayo por el partido de ida en el marco de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, ahora Sporting Cristal tendrá que volver a enfocarse en el Torneo Apertura cuando reciba a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo. En el marco de la fecha 4, rimenses y merengues disputarán el gran duelo de la jornada y se esperan diversas emociones.

Publicidad

Publicidad

A los pocos días, el próximo martes 24 de febrero para ser más exactos, los dirigidos técnicamente por Paulo Autuori jugarán el encuentro de vuelta del torneo continental frente a 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao. Serán 90′ decisivos que determinarán la clasificación de uno de los equipos, así que los desafíos de Sporting Cristal son claramente bastante competitivos.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Cristiano Da Silva participó en la jugada que generó el penal para el primer gol rimense y Mr. Peet lo destacó.

participó en la jugada que generó el penal para el primer gol rimense y Mr. Peet lo destacó. El jugador Luis Iberico fue expulsado durante el partido de ida ante 2 de Mayo en Paraguay .

fue expulsado durante el partido de ida ante en . Sporting Cristal enfrentará a Universitario antes de jugar la vuelta de la Copa Libertadores el 24 de febrero.

Publicidad